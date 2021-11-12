Самый большой пункт пропуска на границе со Словакией расширится после реконструкции

Самый большой пункт пропуска на границе со Словакией расширится после реконструкции

Здесь будут совершать оформление всех транспортных средств и пассажиров.

В пятницу, 12 ноября, высокопоставленных должностных лиц Украины и Словакии ознакомили с работой крупнейшего на украинско-словацкой границе пункта пропуска "Ужгород — Вишне-Немецкое", где продолжается реконструкция.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Глава украинского правительства побывал в пункте пропуска на границе со Словакией в рамках рабочей поездки в Закарпатскую область. В Ужгороде он встретился с премьер-министром Словацкой Республики Эдуардом Хегером и в сопровождении председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнека посетил пункт пропуска на границе "Ужгород — Вышнее Немецкое".

Также читайте Словакия отказалась от вакцинации населения российским Sputnik V

“Предполагается, что здесь будет открыто 8 линий для оформления пассажирских транспортных средств, 2 линии для автобусов и 2 линии для пассажирского сообщения пешеходов. Пока это единственный пункт пропуска со Словакией, который проводит оформление всех транспортных средств и пассажиров”, — сообщил после посещения объекта, на котором идет реконструкция, украинский премьер.

Напомним, в четверг, 11 ноября, "Укрэнерго" обратилось с запросом на аварийную помощь от энергосистемы Словакии.

Читайте также:

Еще две страны ЕС решили не закрывать границы для вакцинированных от коронавируса туристов из Украины

Притворялся россиянином: в Словакии к 4 годам тюрьмы приговорили украинца

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку