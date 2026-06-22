Самый большой скандал между Польшей и Украиной: как Навроцкий опозорил польский орден и чего ждать дальше

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Решение лишить Владимира Зеленского высшей польской награды — ордена Белого Орла — Кароль Навроцкий объявил в пятницу вечером, 19 июня, фактически пригрозив блокировать вступление Украины в ЕС. Уже на следующий день президент Польши заявил, что Зеленский пересек порог боли поляков.

Как известно, почти месяц польские власти требовали от Зеленского отменить его указ от 26 мая о присвоении Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций (ССО) ВСУ почетного наименования «имени Героев УПА». Причем делалось это в достаточно ультимативной форме, мол, Украина должна обязательно пересмотреть или даже отменить свои решения по требованию Польши.

Присвоение почетного наименования «имени Героев УПА» подразделению ССО — это было решение украинских военных, которое конечно же поддержал президент Зеленский. Украинские чиновники доносили это до польских политиков на разных уровнях. Но в Варшаве не слышали аргументов Киева, заявляя, что Зеленский допустил ошибку, которую должен исправить. В результате, лишив даже не украинского президента, а весь украинский народ, включая армию, ордена Белого Орла, Навроцкий лишь опозорил высшую награду Польши, потому что от нее также отказались три украинских президента — Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

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Удастся ли погасить этот скандал накануне Международной конференции по восстановлению Украины, которая в этом году состоится в польском Гданьске 25-26 июня, где ожидается личное участие президента Зеленского? Читайте в материале ТСН.ua.

Не так вернули орден: у Навроцкого снова обиделись

В Международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится в Гданьске, примут участие около 5 тыс. участников. Но приедет ли Владимир Зеленский на фоне громкого скандала, который в соцсетях окрестили «орденопадом»? Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что соответствующее решение глава государства примет в понедельник, 22 июня. И на момент публикации этой статьи заявления об участии или неучастии украинского президента в конференции в Гданьске еще не было.

Зеленский отправил Навроцкому орден Белого Орла «Новой почтой» (имеющей свои отделения в Польше и многих других европейских странах — Ред.). Это сразу же вызвало много мемов в соцсетях. Как и то, что от таких же отличий отказались три украинских президента — Кучма, Ющенко и Порошенко. Более того, от польских наград также отказались Андрей Сибига, председатель ОПУ Кирилл Буданов, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, посол Украины в Польше Василий Боднар и другие.

Многие польские издания пишут, что Навроцкий не получил приглашение на конференцию в Гданьске. Более того, его канцелярия пытается ее сорвать. Один из соратников польского президента прокомментировал изданию Wirtualna Polska, что «ценность этой конференции несколько преувеличена». Публично же в сообщении в Х глава канцелярии Навроцкого Збигнев Богуцкий раскритиковал представителей украинской власти за возвращение польских наград, сопроводив пост отрывком из стихотворения поэта Людвика Кропинского «О неблагодарности».

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«Более того, он (президент Зеленский — Ред.) добавил еще одно оскорбление, связанное с названием подразделения украинской армии в честь „героев УПА“, отправив награду (орден — Ред.) назад курьером», — добавила министерка канцелярии президента Польши Агнешка Енджак.

При этом на очень справедливые аргументы Зеленского и других украинских чиновников о том, что орден Белого Орла остается у Екатерины Второй, Бенито Муссолини и Герхарда Шредера, у Навроцкого ответили, что награду не отзывают посмертно, а например, Шредер никогда настолько открыто не оскорблял польскую нацию.

«Спор не касается внутренней политики Польши. Я не представляю себе, чтобы польские патриоты, особенно польский президент, польское правительство в такой ситуации не были вместе и не объединились. Владимир, уважаемый господин президент, этот спор вообще не касается внутренних вопросов Польши», — позже в понедельник, 22 июня, заявил лично Навроцкий.

Антиукраинская истерия: как Навроцкий опозорил польский орден

Комментарий Навроцкого был ответом на заявления Зеленского в интервью телеведущей ТСН. По словам Зеленского, мы с поляками не можем быть не партнерами или не друзьями, потому что мы соседи.

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«Если ты не партнер, не друг, кто ты? Потом все это превращается с годами, десятилетиями в то, что у нас с русскими. Неуважение, злость, радикализация общества. То, что делал Орбан. Совершенно ошибочно. Ставил военных на свою границу, приближал к нашему. Зачем были эти сигналы? Зачем вы это делаете? Радикализируете общество. Это политическая борьба, которая может плохо закончиться очень плохой эскалацией», — добавил президент Зеленский.

В двух больших текстах об очередном обострении отношений между Варшавой и Киевом ТСН.ua уже писал, что скандал, который подняли польские политики, — это фактически старт предвыборной кампании в Польше. Парламентские выборы в стране должны пройти осенью 2027 года. Наибольшую антиукраинскую волну там сейчас поднимают представители «Право и справедливость» (ПиС) и пророссийские «Конфедерация» и «Конфедерация короны польской», члены которых стояли за протестами польских фермеров на украинской границе 2023-2024 годов.

Как видим, ПиС, солидаризуясь с двумя «конфедерациями», снова разыгрывает антиукраинскую карту. И это, к сожалению, прямо пропорционально влияет на количество откровенно ксенофобских нападок на украинцев в Польше. Партия Туска тоже не особо заступается за Украину, как это было и во время акций на границе, когда высыпали украинское зерно. Однако если посмотреть на материалы главных польских медиа, бросается в глаза раскол относительно решения Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Например, главный редактор Rzeczpospolita (больше тяготеющий к польской правой руке) Богуслав Хработа написал колонку с критикой действий Навроцкого. Правда, в другой статье в этом же издании говорится об игнорировании Киевом ультиматума канцелярии Навроцкого об отмене указа Зеленского, без упоминания о том, что независимое демократическое государство не должно менять своих решений, потому что так хочется третьим странам. Иначе, как это тогда отличается от навязывания Россией ее личной трактовки истории?

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Навроцкого приглашали посетить Украину с визитом. Он этого так и не сделал. При этом глава Бюро международной политики Навроцкого Марчин Пшидач обвинил Зеленского в отказе от встречи с Навроцким. По результатам нового опроса United Surveys, 58,3% поляков отметили негативное отношение Зеленского к полякам. Вдобавок, как уже сообщал ТСН.ua, по данным опроса CBOS, опубликованным в феврале этого года, 43% поляков заявили о неприязни к украинцам как к нации.

Дата публикации 20:06, 09.06.26 Количество просмотров 69 Украина и Польша на грани раскола? Как Россия использует исторические споры об УПА

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