Зеленский рассказал о главном курсе для Украины

Президент Украины подчеркнул, что благодаря последовательной политике Украина может быть членом европейских альянсов и союзов.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что главный курс Украины – место среди равных.

Об этом он сказал 21 мая во время интервью "Фактам ICTV", которое вышло в эфире национального телемарафона.

"Я считаю, что самый главный наш курс – место Украины среди равных. Это потом проявляется в Евросоюзе, или в тех или иных оборонных союзах, или в альянсах, или среди гарантеров безопасности. Это другое. Я имею в виду, это уже результаты этой последовательной политики. Несмотря на войну, последовательность эту я вижу, и мы идем по этому пути", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский также прокомментировал то, как он реагирует на звание самого влиятельного человека в 2022 году по версии читателей журнала Time.

"И на сегодняшний день, я, даже, к результатам этой политики, я адресую результат относительно того человека года (звание — ред.). Это наши люди, они люди года. Вся эта заслуга, заслуга нашего объединения. Поэтому все ордена, медали, премии, названия улиц или площадей, которые адресованы мне, они точно адресованы не мне, а всем тем людям, которые защищают наше государство, каждый на своем месте. Кто в Украине и кто ее защищает. Это очень важный момент", — подчеркнул он.

Каков курс и место Украины в мире: интервью Зеленского 21 мая – ТСН

Напомним, Зеленский возглавил топ-100 влиятельных людей года по версии читателей Time.

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