Самый крупный экономический проект нашего времени в Европе: Зеленский пригласил американский бизнес к сотрудничеству

Президент Владимир Зеленский уже пригласил американский бизнес сотрудничать с Украиной во всех сферах.

Благодаря храбрости украинских солдат, которые сдерживають оккупантов, и благодаря лидерству США, объединивших мир для защиты свободы, Украина видит, как победить в битве с Россией. А после завершения войны также вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины и американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов, передает пресс-служба главы государства.

Президент констатировал, что на всей территории Украины, которую временно оккупировали российские войска, властвует грабеж. Все, что оккупанты не уничтожают, они воруют и вывозят в Россию.

"Россияне воруют зерно и сельскохозяйственную технику у украинских фермеров. Оккупанты разбирают фабрики и вывозят оборудование в Россию. Грабят склады, магазины и квартиры людей. И воруют людей — они рассматривают людей именно как ресурс. Около 2 миллионов украинцев силой вывезены в Россию — депортированы. Тот факт, что Россия попыталась украсть часть нашей земли, объявив о незаконной аннексии – это финализация их хищнической политики. Вот почему мы так нуждаемся в поддержке сейчас", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Украине защищают не только независимость и не только международный порядок.

"Мы защищаем свободу и собственность, право каждого на свою мечту и обязанность каждого жить по закону, право каждой семьи на безопасность и счастье каждой семьи быть частью своей громады. Все это не может быть подарено. Все это можно только добыть в борьбе", — сказал глава государства.

Украинский лидер добавил, что для того, чтобы победить, "мы должны сохранять все наше упорство и нашу силу".

"Глобальная свобода давно имеет дефицит глобальных побед. Украина вместе с Америкой, вместе с нашими партнерами этот дефицит удовлетворяет. Только идти по этому пути надо вместе – к победе.

А когда мы сможем завершить эту войну, выгнав оккупантов, вместе сможем начать сложную работу по восстановлению Украины – наших городов, нашей экономики, нашей инфраструктуры. Понятно, что это будет крупнейший экономический проект нашего времени в Европе. Уже понятно, что американский бизнес может стать тем локомотивом, который снова вытянет вперед глобальный экономический рост", – отметил Зеленский.

По его словам, Украина уже смогли привлечь внимание и начать сотрудничество с такими гигантами международного финансового и инвестиционного мира как BlackRock, JP Morgan и Goldman Sachs.

"Частью нашего украинского пути уже стали такие бренды, как Starlink или Westinghouse. Ваши блестящие оборонительные системы, как HIMARS или Bradley, уже объединяют нашу историю свободы с вашими предприятиями. Ждем Patriot. Присматриваемся к Abrams. Тысячи таких примеров возможны! Каждый может стать большим бизнесом, работая с Украиной. Во всех сферах – от оружия и обороны до строительства, от связи к аграрному сектору, от транспорта к IT, от банков к медицине. Я верю, что свобода всегда должна побеждать. И я приглашаю уже сейчас работать с нами", — сказал президент участникам встречи Национальной ассоциации торгово-промышленных палат штатов.

Напомним, по данным Минэкономики, из-за полномасштабной войны России в 2022 году экономика Украины понесла самые большие за всю историю независимости потери, убытки и повреждения.

Следует добавить, что в Украине впервые с начала войны уровень потребительской инфляции замедлился. Показатель уменьшился с 26,6% в октябре до 26,5% в ноябре в годовом исчислении.

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