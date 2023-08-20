"Самый счастливый момент": как украинского защитника трогательно встречали жена и дети (фото)

Пограничника дома ждала семья.
Украинских защитников дома ждут с нетерпением ждут родные. Так, вернувшегося с войны дома пограничника Андрея трогательно встретили жена и двое детей.
Видео показала Государственная пограничная служба.
Как говорится в сообщении, пограничника Андрея по возвращении с фронта дома встретили жена и двое детей. На кадрах видно, как женщина и дети ждут встречи с отцом, который приехал из зоны боевых действий.
Своему любимому жена купила букет цветов, а дети взяли флаг Украины. Защитника семья встретила у автобуса, которым с фронта вернулся Андрей.
"Самый счастливый момент для каждой семьи — момент воссоединения. Пограничник Андрей вернулся из зоны боевых действий домой, где его с нетерпением ждала семья", — говорится в сообщении ГПСУ.
Напомним, украинская блогер и журналистка Алина Шаманская поделилась трогательным видео, как украинских защитников встречали в Америке на бесплатное протезирование конечностей.
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