Самый сложный день: из-за похолодания в Украине ухудшилась ситуация с электричеством

С потеплением ситуация может улучшиться, но не стоит надеяться на прекращение отключений.

Сегодня, 12 января, самый сложный день по электроснабжению из-за похолодания.

Об этом заявил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

Есть ли какая-то температура, которая может быть критически угрожающей энергосистеме Украины?

"Нельзя сказать, что если на улице будет, условно, -20°, система станет. Генерация продолжит работать, электроэнергия будет производиться и поставлять столько, сколько будет возможно на конкретный момент времени", – отметил Коваленко.

По его словам, в таком случае имеющегося объема электроэнергии может не хватить на весь спрос. То есть, люди будут получать электроэнергию, но с большими ограничениями. Следует постоянно иметь это в виду, пока зима не завершилась, призвал гендиректор Yasno.

Стоит ли ожидать резкого улучшения ситуации с потеплением?

"Я думаю, рассчитывать на улучшение можно, но оно точно не будет резким. Для полного восстановления энергосистемы нужно много времени и ресурсов. По меньшей мере, следует восстановить генерацию, которая сейчас в ремонте. Напоминаю об ответственности каждого, потому что все мы так или иначе — участники энергосистемы. Поэтому держимся", – подытожил Коваленко.

По словам синоптиков, в Украине в ближайшие дни ожидается потепление. Синоптик Наталья Диденко рассказала, что пик потепления в Киеве будет на Крещение, 19 января. Следующее похолодание, ориентировочно наступит с 23-24 января.

Напомним, что в девяти областях 12 января применили аварийные отключения света. В частности, из-за похолодания усложнилась ситуация с электроэнергией в Киеве.

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