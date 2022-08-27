Самый сложный в истории независимой Украины: Шмигаль рассказал о главном риске

В скором времени в Украине начнется отопительный сезон.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаль, он без преувеличения станет самым сложным в истории независимой Украины.

Об этом глава Кабмина написал в своем Telegram-канале.

По его словам, самый большой риск связан с террористическими актами агрессора России против критической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Именно поэтому правительство выделяет 1 млрд 409 млн гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов. Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

Глава Кабмина отмечает, что это позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения. Речь идет об оборудовании

Кроме того, Кабмин продолжает ремонт критической инфраструктуры. Сейчас состояние готовности к началу отопительного сезона – 75%. "Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщалось, Владимир Зеленский подписал закон о введении моратория на повышение тарифов на отопление и горячую воду в течение действия военного положения и шесть месяцев после его прекращения. Тарифы на отопление и горячую воду в течение военного положения и шесть месяцев после него не будут расти.

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