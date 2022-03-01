"Самый темный час для народа Украины": за прошедшие сутки из страны выехало 150 тысяч беженцев

"Самый темный час для народа Украины": за прошедшие сутки из страны выехало 150 тысяч беженцев

По оценкам ООН, 12 миллионов человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите.

Заместитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев Келли Клементс заявила, что около 677 000 человек сбежали из Украины "менее, чем за неделю" с начала вторжения России, которое началось 24 февраля.

"677 000 человек сбежали из Украины в соседние страны менее чем за неделю. 150 000 за последние 24 часа", — говорится в сообщении в Twitter.

Она заявила, что агентство вместе со своими гуманитарными партнерами начало "экстренные обращения" к донорам на сумму 1,7 миллиарда долларов, чтобы срочно оказать "гуманитарную поддержку людям в Украине и беженцам в соседних странах".

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"По оценкам ООН, 12 миллионов человек внутри Украины будут нуждаться в помощи и защите, тогда как более 4 миллионов украинских беженцев могут нуждаться в защите и помощи в соседних странах в ближайшие месяцы", — говорится в сообщении агентства.

Глава ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил в заявлении, что это "самый темный час" для народа Украины.

“Семьи с маленькими детьми прячутся в подвалах и на станциях метро или бегут, спасая свою жизнь под устрашающий звук взрывов и рев сирен. Число пострадавших быстро растет. Это самый темный час для народа Украины”, – сказал Гриффитс.

Напомним, по состоянию на понедельник, 28 февраля, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), из-за вторжения России более 500 тысяч украинских беженцев прибыли в Восточную Европу, многие из них находятся во временных лагерях.

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