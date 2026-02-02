«Самый темный день в истории компании». Руководитель ДТЭК Тимченко о российской атаке на автобус шахтеров

Реклама

Об этом он заявил в интервью Bloomberg. «Вчера был один из самых темных дней в истории нашей компании, учитывая то, что мы находимся в условиях войны с 2014 года. Мы уже больше десяти лет на этом энергетическом фронте. Вчера у нас была наибольшая одновременная потеря наших людей. Шахтеры просто ехали домой по смене в свои семьи, и они целенаправленно были атакованы двумя российскими дронами», - сказал он.

Тимченко добавил, что с октября прошлого года не было ни одного дня, чтобы Россия не атаковала энергетическую инфраструктуру ДТЭК. Враг бьет по сетям, трансформаторам, объектам генерации и шахтам.

«Это лицо россии. Они атакуют гражданские и разрушают человеческие жизни», - подчеркнул Тимченко.

Напомним, 1 февраля россия совершила масштабную террористическую атаку на шахты ДТЭК на Днепропетровщине. Погибли 15 шахтеров, еще 7 ранены.