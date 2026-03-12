Самый теплый день: какой будет погода в Украине 13 марта

Погода / © ТСН

В Украине в ближайшие дни сохранится преимущественно весенняя и относительно теплая погода. В некоторых регионах возможны порывистый ветер и локальные осадки.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, погодные условия будут формироваться под влиянием атмосферных процессов, характерных для ранней весны. Поэтому температура воздуха во многих областях будет оставаться плюсовой и достаточно комфортной.

Погода в Украине

В большинстве областей температура воздуха днем будет держаться в пределах примерно +10…+17°C, местами может быть немного прохладнее.

Осадки прогнозируются не везде: в части регионов возможны периодические дожди, в то время как на другой территории страны сохранится сухая погода.

Также иногда ожидается порывистый ветер, который может усиливаться в центральных, южных и восточных областях.

Погода в Киеве

В столице в ближайшие дни ожидается относительно теплая весенняя погода.

Температура воздуха днем будет колебаться около +12…+14°C. Возможны кратковременные дожди и ветер, но серьезных погодных осложнений не прогнозируют.

«В ближайшей перспективе завтра – самый теплый, практически апрельский день, наслаждайтесь», – отметила Диденко.

Напомним, после потепления до +17…+19°C в Украине ожидается кратковременное похолодание и осадки . По прогнозу синоптика Игорь Кибальчич, уже с 14 марта температура начнет снижаться приблизительно на 2–4 градуса из-за поступления более холодного воздуха. С 16 марта погода станет неустойчивой: вырастет облачность, а иногда возможны дожди и мокрый снег, после чего с 18 марта ожидается новое потепление.