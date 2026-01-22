Самый тяжелый день в энергосистеме: Шмыгаль шокировал заявлением

Российские удары по энергетике / © ТСН.ua

Реклама

Сегодняшний день был самым тяжелым для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года.

Об этом в четверг, 22 января, заявил первый вице-премьер-министр, министр энергетики Денис Шмыгаль.

По его словам, критическая ситуация вызвана совокупностью факторов, вызванных обстрелами российской террористической армии — повреждением генерационного оборудования, разбитыми распределительными сетями и трансформаторами и постоянными атаками врага на энергосеть.

Реклама

«Ситуация сверхтяжелая. Энергетики вынуждены и в дальнейшем применять экстренные отключения. НЭК „Укрэнерго“ для сохранения целостности энергосистемы была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений», — отметил министр.

Денис Шмыгаль отметил, что самая сложная ситуация — в Киеве, Киевской области и на Днепровщине.

«Днем над возвращением тепла в дома Киева работало 165 бригад, на ночную смену заступают 83. Работу существенно осложняют условия безопасности — сегодня вечером в Киеве прозвучала 2000-я воздушная тревога за время военного положения», — сообщил он.

При этом министр отметил, что усталость и стресс от постоянных террористических атак России не может быть оправданием для случаев физической агрессии в отношении ремонтников.

Реклама

«Эти люди работают на холоде круглосуточно, на пределе своих возможностей. Они настоящие герои. Они делают все возможное, чтобы восстановить свет и тепло как можно быстрее», — пояснил Шмыгаль.

Министр энергетики также напомнил, что враг не только обстреливает инфраструктуру, но и пытается возмутить общество с помощью фейков и манипуляций, и призвал доверять только официальным источникам информации.

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко спрогнозировал, что графики отключения света в Украине могут применяться еще 2-3 года.