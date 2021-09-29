Самый высокий показатель с весны: за сутки от коронавируса в Украине умерло 217 человек

Всего по состоянию на 29 сентября жертвами болезни уже стали более 56 тысяч украинцев.
За последние сутки от коронавируса умерло 217 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине с весны.
Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 29 сентября.
Так же имеем рост количества новых диагнозов — более 9,5 тысячи за прошедшие сутки. Каждый 10 инфицированный из Харьковской области. Там стремительные темпы распространения болезни. В целом по Украине в больницы попали почти три тысячи новых пациентов.
Напомним, ранее руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко сообщил, что за последние две недели уровень смертности от COVID-19 в Украине увеличился более чем вдвое. Однако, по его словам, в KSE не ожидают, что он будут расти в таком же резком соотношении. В частности, эксперты прогнозируют, что рост смертности должен замедлиться, но, несмотря на это, она все же продолжит расти.