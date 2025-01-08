Самый высокий показатель за последние 5 лет: украинцы массово закрывают ФЛП – причины

Исследование показало, где именно бизнесов закрылось больше всего.
За 2024 год в Украине закрыли почти 210 тыс. ФЛП, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.
Об этом свидетельствуют данные исследования YouControl.Market.
Причинами массового закрытия ФЛП специалисты называют экономические трудности, изменения в налоговом законодательстве и миграционные процессы.
Также стало известно, что больше всего ФЛП закрылись в Киеве, Полтавской и Винницкой областях.
Где больше всего бизнесов перестали функционировать
Наибольшее количество закрытий ФЛП традиционно наблюдалось в столице. В Киеве прекратили деятельность более 27 тыс. предпринимателей. В то же время столица остается лидером по количеству новых регистраций – около 40 тысяч. Регионы с наивысшим приростом закрытых ФЛПов по сравнению с 2023 годом:
- Полтавская область – прирост 57,2% (8,1 тыс. закрытых ФЛП в 2024 году);
- Кировоградская область – прирост 55% (4,5 тыс.);
- Винницкая область – прирост 45% (8,4 тыс.).
Напомним, в Украине возобновили услугу закрытия ФЛП через портал "Действие". В Минцифре напомнили, что зарегистрироваться предпринимателем через приложение можно всего за 15 минут.
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