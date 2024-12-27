"Самый высокий уровень виновного на фронте – комбриг": Жорин призвал создать наконец дивизии

Сегодня в украинской армии действует такая система, которая предусматривает спускание задач сверху непосредственным исполнителям через все уровни командования. В такой системе потом очень трудно найти виновника, если что-то пошло не так, или задача была поставлена неверно. А самый высокий уровень "виновного" во всем происходящем на фронте – командир бригады.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин в интервью "Громадському радіо".

"Очень надеюсь, что наконец-то услышат, и хотя бы тестово создадут дивизии. Есть ряд бригад, которые давно готовы работать в таком формате", — подчеркнул военный.

Он добавил, что несколько бригад, объединенных в дивизию, смогут взять на себя большую зону ответственности.

"Вместо этого дивизия могла бы самостоятельно себя обеспечивать, усиливать, принимать свои кадровые решения и т.д. А не терять время в попытках собрать все приданные подразделения вместе, еще и отвечать потом за все ошибки", — подытожил Максим Жорин.

Напомним, по словам президента Украины, генералы должны находиться в окопах и видеть своих солдат. Зеленский добавил, что изменения в управленческих подходах в армии, указанные в Плане внутренней устойчивости Украины, предполагают, в частности, уменьшение бюрократии в армии.

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