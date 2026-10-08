Сан вместо повестки: епископ ПЦУ «посвятил» 291 уклониста, но избежал тюрьмы

Суд смягчил приговор епископу ПЦУ, создавшему «армию» псевдодиаконов-уклонистов / © Фото из открытых источников

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Епископ ПЦУ Кирилл Михайлюк избежал тюремного наказания за то, что за деньги руководил уклонистов у священнослужителей, чтобы те получили бронирование от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Калушского горрайонного суда.

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Будучи руководителем Ужгородско-Хустской епархии ПЦУ, епископ Кирилл за взятку от 1 до 2 тысяч долларов помогал мужчинам, которые не планировали исполнять священнические обязанности, получить сан диакона или священника. Отмечается, что таким образом безосновательное бронирование получило 291 новоиспеченный «священнослужитель», которые даже не имели духовного образования.

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Первый случай, когда из ухилянта сделали «диакона», произошел в июне 2023 года. Военнообязанный мужчина через посредника договорился с епископом Кириллом об изготовлении диаконского удостоверения.

Мужчина не отвечал требованиям ПЦУ как кандидат на священнослужителя и не проходил предусмотренной церковными правилами хиротонии (посвящение на священнослужителя). Однако частной типографии в Ивано-Франковске для него изготовили удостоверение диакона и грамоту от имени епархии. А на официальном сайте епархии разместили информацию о якобы проведенной еще 13 декабря 2020 года диаконской хиротонии.

Ранее мы писали, что епископ Кирилл лично сопровождал своих «ставленников» в ТЦК в церковной рясе, чтобы подтвердить статус священнослужителей и обеспечить отсрочку от призыва. За свои «услуги» епископ брал вознаграждение от 1000 до 2000 долларов США.

В судебном деле подробнее описывается этот случай. В ноябре 2024 года епископ лично прибыл с другим уклонистом в ТЦК. Одетый в рясу и используя свой статус епископа, он заверил ТЦК якобы подлинность документов и принадлежность уклоняющегося к священному сана. В ТЦК поверили епископу, внесли в реестр соответствующую информацию и не призвали этого военнообязанного. И это не единственный случай, когда Кирилл ездил в ТЦК, чтобы лично подтвердить бронирование у своих «клиентов»

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Таким образом, в период с июня 2023 года по ноябрь 2025 года епископ обеспечил безосновательное оформление и выдачу документов о якобы приобретении сана диакона и принадлежности к священнослужителям 291 военнообязанным лицам.

Кроме того, в 2025 году епископ неоднократно просил руководство Православной церкви Украины признать свою епархию «критически важной» религиозной организацией для дальнейшего бронирования священнослужителей.

Как наказали епископа-взяточника

Епископ был судим за препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Однако он заключил с прокурором соглашение о признании виновности, чтобы смягчить наказание.

Как выяснилось, епископ имеет инвалидность II группы. Судя по всему, объективность ее предоставления пока не проверялась. Также он перечислил 500 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Эти обстоятельства были определены судом как смягчающие.

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Калушский горрайонный суд признал Кирилла виновным и назначил ему три года испытательного срока.

Напомним, за совершенное синод ПЦУ отстранил епископа Кирилла от управления Ужгородской епархией и отправил его «на покой» (пенсию). Также ему запретили совершать таинства хиротонии и издавать какие-либо официальные документы о принадлежности лиц к духовенству.

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