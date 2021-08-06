Санаторий в оккупированном Крыму принимал боевиков ОРДЛО и военных РФ: заработок отправляли в Киев

Сотрудник СБУ разоблачили схему легализации средств, полученных от курортных услуг на временно оккупированной территории.

Служба безопасности Украины прекратила преступную схему, которую организовали руководители одного из санаториев, расположенного в Саках на территории временно оккупированного Крыма. Злоумышленники предоставляли курортные услуги боевикам из ОРДЛО и военным РФ и получали за это миллионные прибыли ежемесячно.

Об этом в пятницу, 6 августа, сообщили в пресс служба СБУ.

После аннексии Крыма руководство санатория переехало в Киев, на временно оккупированной территории остался только генеральный директор этого оздоровительного учреждения, которое перерегистрировали в органах оккупационной администрации и подписали соглашение с Министерством обороны РФ.

По данным СБУ, курортные услуги здесь предоставляли не только российским военным, но и боевикам из ОРДЛО.

Гендиректор санатория стал "депутатом" Сакского городского совета от одной из ключевых партий РФ, членство в которой он декларирует с 1 июля 2014 года, хотя в Консульство Украины по поводу изменения гражданства он не обращался.

"Чтобы "киевское" руководство санатория получало деньги, злоумышленники придумали схему. В Украине они зарегистрировали "зеркальное" юридическое лицо, руководителями и сотрудниками которого являются граждане Украины. На его счета переводили средства для перевода их в наличные ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Средства полученные от незаконной деятельности легализовали через операции по купле-продаже ценных бумаг.

По месту жительства организаторов этой схемы сотрудники СБУ провели обыски, изъяв печати, штампы, документацию, электронную переписку с сообщниками с ТОТ АР Крым и другие предметы, свидетельствуют противоправную деятельность.

Фото: СБУ

"Сейчас одному из организаторов схемы и его сообщнице сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ст. 220-2 (фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения) Уголовного кодекса Украины ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, ранее в ходе спецоперации Службы безопасности Украины в Харьковской области было задержано около 50 человек, входивших в преступную группировку, которая занималась вымогательством у местных бизнесменов. Преступники действовали, в частности на рынке ритуальных услуг.

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