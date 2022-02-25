Санкции мирового сообщества против РФ и мощные обстрелы врагом Киева: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Япония присоединилась к санкциям против России из-за войны в Украине. Премьер Японии Фумио Кисида объявил о введении нового пакета санкций против России, в частности, речь идет об экспортных ограничениях. Читать дальше –>
- Канада заявила о введении дополнительных санкций в отношении России из-за нападения РФ на Украину. Читать дальше –>
- Евросоюз расширил пакет санкций против России. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, принятое решение демонстрирует единство Евросоюза. Читать дальше –>
- Россияне совершили очередные обстрелы по Киеву. Читать дальше –>
- Силам ПВО удалось сбить одну из ракет. В Минобороны Украины заявили, что оккупанты почувствовали всю мощь ВСУ и призвали киевлян вступать в ряды терробороны, чтобы защитить родной город. Читать дальше –>
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн
Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.