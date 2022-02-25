Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойна на ВостокеГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Санкции мирового сообщества против РФ и мощные обстрелы врагом Киева: пять новостей, которые вы могли проспать

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Санкции мирового сообщества против РФ и мощные обстрелы врагом Киева: пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Япония присоединилась к санкциям против России из-за войны в Украине. Премьер Японии Фумио Кисида объявил о введении нового пакета санкций против России, в частности, речь идет об экспортных ограничениях. Читать дальше –>
  • Канада заявила о введении дополнительных санкций в отношении России из-за нападения РФ на Украину. Читать дальше –>
  • Евросоюз расширил пакет санкций против России. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, принятое решение демонстрирует единство Евросоюза. Читать дальше –>
  • Россияне совершили очередные обстрелы по Киеву. Читать дальше –>
  • Силам ПВО удалось сбить одну из ракет. В Минобороны Украины заявили, что оккупанты почувствовали всю мощь ВСУ и призвали киевлян вступать в ряды терробороны, чтобы защитить родной город. Читать дальше –>

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним:

Климкин: Путин хочет продержаться до воскресенья

Климкин: Путин хочет продержаться до воскресенья
Следующая публикация