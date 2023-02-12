Санкции против российской "атомки" и ситуация в энергетике после ракетных ударов: Зеленский представил подробности

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую атомную отрасль.

Об этом шла речь во время обращения главы государства 12 февраля.

"Мы делаем все, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну. Это непросто. Есть определенное сопротивление. Но было время, когда и другие ограничения против России казались непростыми для реализации. Сдавались. Сейчас они уже действуют – например, по нефти и нефтепродуктам из России. Все элементы российской системы, задействованные в войне, в обеспечении террора и финансировании агрессии, должны быть изолированы от мировой системы", – отметил Зеленский.

Также президент отметил, что с началом новой рабочей недели потребление электричества вырастет, а значит, будут графики отключений.

"Но сам факт, что после постоянных террористических атак ракетами и "Шахедами", после массированного ракетного налета на этой неделе мы можем пройти такие спокойные энергодни, доказывает профессионализм наших энергетиков и чрезвычайную самоотверженность каждого и каждого, кто работает для сохранения нашей энергосистемы", – добавил. он.

Президент выразил благодарность украинским энергетикам, всем ремонтным бригадам, работникам ГСЧС, коммунальным службам, областным и местным властям, которые помогали. И бизнеса, который приобщался к соответствующим работам.

Отдельно он поблагодарил бойцов ВСУ.

"Слава всем, кто защищает Бахмут, Угледар, Времен Яр, Марьинку, Авдеевку, по всем направлениям на Донетчине, на Луганщине и по всему фронту! Устойчивость, единство и взаимопомощь – это наша сила!" – сказал президент.

Напомним, с указом №75/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 февраля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" можно ознакомиться на официальном сайте президента Украины.

Читайте также: