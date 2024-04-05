Санкции против контрабандистов: Зеленский подписал указ, что ввел в действие решение СНБО

Им запрещается выведение капиталов из Украины и осуществлять на ее территории любую деятельность.
Президент Украины Владимир Зеленский применил санкции против ключевых контрабандистов и ряда компаний. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов (или прекращение), перевозок по территории Украины и т.д.
Об этом говорится в указе №219, обнародованном на сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", – говорится в постановлении.
Да, под санкциями остаются:
- Гражданин Израиля Вадим Альперин;
- Гражданин Румынии Александр Еримицюц;
- Гражданин Румынии Юрий Кушнир;
- Гражданин Украины Орест Адамчо;
- Гражданин Украины Виктор Шерман;
- Гражданин России Андрей Попов;
- Гражданин Армении Араик Амирханян.
Кроме того, под санкции попали 86 компаний, которые также связывают с главными контрабандистами Украины. В список вошли украинские, китайские и российские фирмы.
Ранее в Германии было задержано судно с российскими товарами.
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