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Санкции против контрабандистов: Зеленский подписал указ, что ввел в действие решение СНБО

Санкции против контрабандистов: Зеленский подписал указ, что ввел в действие решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский / Фото: Офис президента Украины

Им запрещается выведение капиталов из Украины и осуществлять на ее территории любую деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский применил санкции против ключевых контрабандистов и ряда компаний. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов (или прекращение), перевозок по территории Украины и т.д.

Об этом говорится в указе №219, обнародованном на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", – говорится в постановлении.

Да, под санкциями остаются:

  • Гражданин Израиля Вадим Альперин;
  • Гражданин Румынии Александр Еримицюц;
  • Гражданин Румынии Юрий Кушнир;
  • Гражданин Украины Орест Адамчо;
  • Гражданин Украины Виктор Шерман;
  • Гражданин России Андрей Попов;
  • Гражданин Армении Араик Амирханян.

Кроме того, под санкции попали 86 компаний, которые также связывают с главными контрабандистами Украины. В список вошли украинские, китайские и российские фирмы.

Ранее в Германии было задержано судно с российскими товарами.

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