Санкции против контрабандистов: Зеленский подписал указ, что ввел в действие решение СНБО

Им запрещается выведение капиталов из Украины и осуществлять на ее территории любую деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский применил санкции против ключевых контрабандистов и ряда компаний. Они предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов (или прекращение), перевозок по территории Украины и т.д.

Об этом говорится в указе №219, обнародованном на сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 апреля 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (прилагается)", – говорится в постановлении.

Да, под санкциями остаются:

Гражданин Израиля Вадим Альперин;

Гражданин Румынии Александр Еримицюц;

Гражданин Румынии Юрий Кушнир;

Гражданин Украины Орест Адамчо;

Гражданин Украины Виктор Шерман;

Гражданин России Андрей Попов;

Гражданин Армении Араик Амирханян.

Кроме того, под санкции попали 86 компаний, которые также связывают с главными контрабандистами Украины. В список вошли украинские, китайские и российские фирмы.

Ранее в Германии было задержано судно с российскими товарами.

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