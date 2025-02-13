Санкции против Порошенко и других: почему их ввели и что они предполагают

12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении бессрочных санкций против пятого президента Украины Петра Порошенко и еще четырех граждан.

Они предусматривают блокировку активов, запрещение экономической деятельности и другие ограничения.

Из-за чего ввели санкции и кто в списке читайте в материале ТСН.ua.

Предыстория

Утром 12 февраля команда Порошенко сообщила, что ему не разрешили выезд из Украины на Мюнхенскую конференцию безопасности, а также вызвали на допрос в Государственное бюро расследований на каждый день до 27 февраля, начиная с 14 февраля.

Допросы касаются дела, где он проходит как подозреваемый вместе с бывшим депутатом Виктором Медведчуком, передает BBC.

В своем вечернем обращении к украинцам и украинкам, 12 февраля президент Владимир Зеленский объявил о важном решении СНБО по поводу санкций. Он отметил, что решение уже приняли, а обнародуют на следующий день. При этом глава государства не называл имен граждан, которые будут касаться санкции.

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Впоследствии издание Forbes Украина со ссылкой на два источника сообщило, что санкции ввели против нардепа и лидера Евросолидарности – Петра Порошенко. В свою очередь, Порошенко это подтвердил.

Нардеп заявил, что это решение "не стало для него новостью". Порошенко назвал санкции СНБО "антиконституционным и политически мотивированным решением". По его словам, санкции содержат "совершенно незаконные ограничения", – сообщил он в соцсетях.

На фоне этого решения депутаты Европейской солидарности 13 февраля заблокировали трибуну Верховной Рады и вышли с плакатами с требованием остановить "политические репрессии". Как следствие, заседание в Верховной Раде не состоялось

В четверг, 13 февраля, в СНБО подтвердили, что ввели санкции против пятого президента и еще четырех человек.

Кто в санкционном списке

Соответствующий указ президента Украины о введении в действие решения СНБО от 12 февраля 2025 года о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) обнародован на сайте Главы государства.

Согласно документу, санкции ввели против:

Петра Порошенко – пятого президента Украины, народного депутата и лидера "Евросолидарности";

Константина Жеваго – бывшего народного депутата и фигуранта по делу бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева ;

– бывшего народного депутата и фигуранта по делу бывшего председателя Верховного Суда ; Геннадия Боголюбова — украинского миллиардера и выехавшего из Украины соучредителя "ПриватБанка";

— украинского миллиардера и выехавшего из Украины соучредителя "ПриватБанка"; бизнесмена Игоря Коломойского;

бывшего нардепа и предателя Виктора Медведчука.

Предусматривающие санкции

В соответствии с указом Президента Украины №81 санкции в отношении Порошенко, Жеваго, Боголюбова, Коломийского и Медведчука введены бессрочно.

Они предполагают:

лишение государственных наград Украины, других форм празднования; блокирование активов – временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие физические или юридические лица) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими; ограничение торговых операций (полное прекращение); ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение); предотвращение выведения капиталов за пределы Украины; остановка выполнения экономических и финансовых обязательств; запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, прямо или косвенно контролируемыми резидентами иностранного государства или действующими в их интересах; запрещение пользования радиочастотным спектром Украины; ограничение или прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг и использование электронных коммуникационных сетей (полное прекращение); запрещение осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц – резидентов иностранного государства государственной формы собственности и юридических лиц, доля уставного капитала которых находится в собственности иностранного государства, а также публичных и оборонных закупок у других субъектов хозяйствования, осуществляющих продажу товаров, работ, услуг происхождением из иностранного государства, к которому применены санкции согласно; запрещение или ограничение захода иностранных невоенных судов и военных кораблей к территориальному морю Украины, ее внутренним водам, портам и воздушным судам в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины (полный запрет); запрет на увеличение размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, в которых резидент иностранного государства, иностранное государство, юридическое лицо, участником которого является нерезидент или иностранное государство, владеет 10 и более процентами уставного капитала или имеет влияние на управление юридическим лицом или его деятельность; введение дополнительных мер в сфере экологического, санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля; прекращение действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных областях, в частности в сфере безопасности и обороны; запрещение передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на приобретение в собственность земельных участков; другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным настоящим Законом (запрет заключения договоров и совершение сделок; запрет совершения сделок относительно ценных бумаг, выданных этим лицом; запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу лица.

Что пишут в медиа о причинах введения санкций

Источники New Voice в органах власти в четверг, 13 февраля сообщили, что санкции СНБО по Петру Порошенко ввели по представлению Кабмина.

В частности, санкции в отношении Игоря Коломойского, Геннадия Богоболюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука ввели по представлению СБУ.

Собеседник заявил, что все подсанкционные лица "осуществляли деятельность в интересах страны-агрессора РФ", по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела.

Источники в органах власти утверждают, что санкции против Порошенко ввели в связи с уголовным делом о государственной измене из-за его сотрудничества с Медведчуком и разрешения покупать уголь у "ЛДНР".

По словам источника NV, правоохранители также расследуют участие Порошенко в создании Партии регионов и его сотрудничестве с РФ из-за активов в российском Липецке и оккупированном Крыму. Источники в органах власти заявляют, что следственные органы считают, что Порошенко был заинтересован в размещении Черноморского флота на украинском полуострове.

По данным источников Украинской правды в силовых структурах, санкции в отношении Порошенко ввели также через его участие в создании "Партии регионов", и работе в правительстве Януковича, когда он, будучи министром иностранных дел, принимал участие в подготовке Харьковских соглашений.

Санкции в Коломойский и Боголюбов ввели через:

то, что в 2023 году они являлись учредителями и бенефициарами компании "Eclaris Group Limited", которая через подставные фирмы продавала нефть и газ дочерним компаниям "Газпрома", а те – платили налоги в бюджет РФ, финансируя войну;

вывод 750 миллионов гривен из "ПриватБанка".

Основаниями введения санкций в отношении Жеваго стали:

его тесные связи с Россией, в частности, с подсанкционным российским олигархом Алексеем Федоричевым;

подконтрольная Жеваго группа компаний "Ferrexpo" еще недавно сотрудничала с РФ. Так, "Автокраз" экспортировал в Россию грузовик, "Росава" и "Премиори" — автошины, которые еще в 2022 году поставлялись в так называемые "Л/ДНР";

преступления в банковской сфере, связанные с выводом 500 миллионов гривен кредитных средств из банка "Финансы и кредит".

Санкции к Медведчуку, по словам источника, ввели на основании нескольких старых эпизодов, а также новых:

сбор информации об ВСУ в пользу РФ,

блокирование запуска передовых сотовых радиотехнологий в Украине.

деятельность в ОПЗЖ,

антиукраинская деятельность его медиаресурсов,

привлечение его к антиукраинской пропаганде в РФ. В 2024 году СБУ прекратила деятельность медиаструктуры "Voice of Europe", входившей в пророссийский проект "Другая Украина". Его возглавлял и финансировал Медведчук, а координировала 5 служба ФСБ РФ.

В СБУ объяснили

В Службе безопасности Украины сообщили, что предложения по санкциям сделали с учетом имеющихся угроз государственной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины, а также с учетом создания препятствий для устойчивого экономического развития со стороны упомянутых лиц.

"Большинство из указанных подсанкционных лиц уже являются фигурантами уголовных производств, досудебным расследованием которых занимаются Служба безопасности Украины или другие правоохранительные или антикоррупционные органы", — говорилось в заявлении СБУ.

Там уточнили, что в частности Порошенко и Медведчук ранее объявили о подозрении в государственной измене, содействии деятельности террористической организации и по другим уголовным статьям.

Так, по данным следствия, во время своего президентства Порошенко поставил Украину в энергетическую зависимость от России и подконтрольных ей предводителей псевдореспублика на Донбассе.

Что касается Коломойского, то он подозрительно в легализации средств, полученных незаконным путем, завладении чужим имуществом и т.д.

Что говорит Зеленский

В ходе посещения Хмельницкой АЭС 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что введенные санкции не будут последними, сообщает "Общественное".

По словам президента, их ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня – сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди: Медведчук и Порошенко – они партнеры в этом кейсе, но я не хочу винить, это делают суды", – заявил он.

По словам Зеленского, есть информация о возможном отмывании денег через фонды, предназначенные для поддержки Вооруженных сил, с последующей передачей средств членам партии.

Зеленский также подчеркнул, что попавшие под санкции лица могут вернуть выведенные средства в бюджет. В таком случае они будут направлены на нужды армии, а санкции будут сняты.

Напомним, ранее в Украине ввели санкции за вывоз исторических ценностей.

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