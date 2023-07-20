Санкции против РФ: у Зеленского объяснили, кто и за что попал под новые ограничения США

Санкции коснутся около 120 юридических и физических лиц, в том числе тех, которые находятся в Кыргызстане.
США вводят санкции против широкого круга юридических и физических лиц в области обороны, технологий, финансовых услуг и энергетических отраслей РФ.
Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он отметил, что санкции коснутся около 120 юридических и физических лиц, в том числе тех, которые расположены в Кыргызстане. Под ограничениями оказываются русские производители орудия и высокотехнологичные отрасли, поддерживающие оборонную индустрия РФ.
Среди них:
- Алексинский химический комбинат – производитель боеприпасов и оружия.
- Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод – производитель взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, стрелкового оружия и других предметов обороны.
- АО НПО «Курганприбор» – производитель комплектующих для ракетных систем, ракет и бомб.
- Тамбовский Пороховый Завод – один из основных российских производителей боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия.
- АО «Тульский патронный завод» – производитель боеприпасов для стрелкового оружия для российских войск.
- Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал» – производитель военной и космической техники. В частности, Арсенал разрабатывает и производит технику для российского флота, твердотопливные ракетные двигатели, баллистические ракеты.
Среди причастных к сектору обороны компаний, включая помогающих обходить санкции, ограничения введены, в частности, против:
- ООО «ИМЭКС Эксперт» – российская логистическая компания, работающая в сфере закупок западных товаров и обходящая санкции.
- ООО «Fivel» – российская технологическая компания, осуществляющая оптовые поставки электронных компонентов российским клиентам.
- ООО «Пятый элемент Трейдинг» – российский поставщик электронных компонентов и устройств.
- Radiant EK AO – московский дистрибьютор компьютерных микросхем и других электронных компонентов.
- ООО АБ Оптикс – российский производитель и поставщик оптики, поставляющий инфракрасные камеры и диагностические системы.
- ООО Fortap – российская технологическая компания, импортировавшая в РФ электронику на миллионы долларов, в том числе компьютерные компоненты из США.
- AK Systems – российский разработчик, производитель и дистрибьютор высокотехнологичных электронных устройств.
- ZAO GTME Technologii – компания из Кыргызстана, осуществившая десятки поставок товаров в Россию, включая товары, включенные в список высокоприоритетных товаров, в частности, электронные интегральные схемы.
- OSOO Kargolayn (Cargoline) – компания из Киргизии, отправившая в РФ авиационное оборудование иностранного производства на миллионы долларов, включая авиакомпании, подпадающие под экспортный контроль США.
- Amegino FZE – инженерно-техническая компания ОАЭ, предоставляющая электронные компоненты и связанные отраслевые услуги. Amegino отправил в РФ десятки партий электроники, включая интегральные схемы.
- ООО АК Микротех (АКМ) – российская фирма, специализирующаяся на микроэлектронике.
- MCI Trading DOO Beograd Palilula (MCI) – сербская фирма, осуществившая многочисленные поставки компонентов РФ.
Финансовые учреждения и банковский сектор тоже важная составляющая пакета.
- JSC Locko Bank – коммерческий банк, расположенный в Москве.
- АО «Петербургский социально-коммерческий банк» – коммерческий банк, расположенный в Москве и Санкт-Петербурге.
- АО «Коммерческий банк «Солидарность».
- АО «Тинькофф Банк» — коммерческий банк, частично принадлежащий внесенному в список США Владимиру Олеговичу Потанину.
- АО «Коммерческий банк Юнистрим».
- Также санкции введены против НДС, в том числе людей, причастных к Пригожину.
- ООО Частная охранная организация "Газпромнефть охрана" — охранное предприятие ПАО "Газпром", созданное согласно постановлению Правительства РФ в феврале 2023 года.
- ООО Vega Strategic Services (PMC Vega) – российская частная военная компания, действовавшая в Сирии и Венесуэле.
- Смолин Анатолий Анатольевич — лидер ППК "Вега".
- «ИРБИС Скай Тех» – российская компания по производству и разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
- Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России и др.
- Чекалов Валерий Евгеньевич – причастен к сети закупок боеприпасов, связанный с Евгением Пригожиным.
- Yong Hyok Rim – привлеченный к сети закупки боеприпасов, связанный Евгением Пригожиным.
- Игорь Михайлович Страмилов работает или работал в оборонном и связанном с ним секторе экономики РФ. Страмилов является основателем и настоящим конечным владельцем "Вега" и "ИРБИС Скай Тех".
Страмилов занимается снабжением боевых БПЛА и другой военной техники для ВС РФ, а также их боевыми действиями в Украине.
Попавшие под санкции российские элиты:
- Торосов Илья Эдуардович – первый заместитель министра экономического развития РФ
- Херсонцев Алексей Игоревич – заместитель министра экономического развития РФ.
- Осмаков Василий Сергеевич – первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ.
- Сниккарс Павел Николаевич – заместитель министра энергетики РФ.
- Сорокин Павел Юрьевич – первый заместитель министра энергетики РФ.
- Королев Сергей Борисович – первый заместитель директора ФСБ.
- Анохин Василий Николаевич – новоназначенный губернатор Смоленской области.
- Алексей Леонидович Кудрин – советник по корпоративному развитию Яндекса, бывший вице-премьер, бывший министр финансов и председатель Счетной палаты.
- Павел Алексеевич Мариничев – новый генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса», контрольной долей которой владеет правительство РФ, находящееся под санкциями США.
Также под санкции США попал энергетический сектор, в частности:
- Нипигаз является ведущим российским проектно-заготовительным и строительным институтом, который руководит строительными работами и закупкой материалов для развития трех крупных проектов российского экспорта природного газа: «Арктик СПГ-2», «Амурский ГПЗ», и Амурский газохимический комплекс.
- ООО «Буровая компания Евразия» (БКЭ) – российская нефтесервисная компания, оказывающая преимущественно буровые услуги, связанные с добычей нефти, газа и газового конденсата.
- АО «Сибирская сервисная компания» – российская нефтесервисная компания, основным видом деятельности которой является предоставление услуг по бурению нефти, газа и газового конденсата; Сибирская Сервисная Компания также оказывает качественные услуги по ремонту.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания сняла финансовые санкции с российского миллиардера Олега Тинькова. Это связано с тем, что у бизнесмена больше нет ни российских активов, ни гражданства в РФ.
Кроме того, мы ранее информировали, что Австралия ввела санкции против 35 организаций из России.
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