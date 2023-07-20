Санкции против РФ: у Зеленского объяснили, кто и за что попал под новые ограничения США

Санкции коснутся около 120 юридических и физических лиц, в том числе тех, которые находятся в Кыргызстане.

США вводят санкции против широкого круга юридических и физических лиц в области обороны, технологий, финансовых услуг и энергетических отраслей РФ.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он отметил, что санкции коснутся около 120 юридических и физических лиц, в том числе тех, которые расположены в Кыргызстане. Под ограничениями оказываются русские производители орудия и высокотехнологичные отрасли, поддерживающие оборонную индустрия РФ.

Среди них:

Алексинский химический комбинат – производитель боеприпасов и оружия.

Казанский Государственный Казенный Пороховой Завод – производитель взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, стрелкового оружия и других предметов обороны.

АО НПО «Курганприбор» – производитель комплектующих для ракетных систем, ракет и бомб.

Тамбовский Пороховый Завод – один из основных российских производителей боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия.

АО «Тульский патронный завод» – производитель боеприпасов для стрелкового оружия для российских войск.

Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод «Арсенал» – производитель военной и космической техники. В частности, Арсенал разрабатывает и производит технику для российского флота, твердотопливные ракетные двигатели, баллистические ракеты.

Среди причастных к сектору обороны компаний, включая помогающих обходить санкции, ограничения введены, в частности, против:

ООО «ИМЭКС Эксперт» – российская логистическая компания, работающая в сфере закупок западных товаров и обходящая санкции.

ООО «Fivel» – российская технологическая компания, осуществляющая оптовые поставки электронных компонентов российским клиентам.

ООО «Пятый элемент Трейдинг» – российский поставщик электронных компонентов и устройств.

Radiant EK AO – московский дистрибьютор компьютерных микросхем и других электронных компонентов.

ООО АБ Оптикс – российский производитель и поставщик оптики, поставляющий инфракрасные камеры и диагностические системы.

ООО Fortap – российская технологическая компания, импортировавшая в РФ электронику на миллионы долларов, в том числе компьютерные компоненты из США.

AK Systems – российский разработчик, производитель и дистрибьютор высокотехнологичных электронных устройств.

ZAO GTME Technologii – компания из Кыргызстана, осуществившая десятки поставок товаров в Россию, включая товары, включенные в список высокоприоритетных товаров, в частности, электронные интегральные схемы.

OSOO Kargolayn (Cargoline) – компания из Киргизии, отправившая в РФ авиационное оборудование иностранного производства на миллионы долларов, включая авиакомпании, подпадающие под экспортный контроль США.

Amegino FZE – инженерно-техническая компания ОАЭ, предоставляющая электронные компоненты и связанные отраслевые услуги. Amegino отправил в РФ десятки партий электроники, включая интегральные схемы.

ООО АК Микротех (АКМ) – российская фирма, специализирующаяся на микроэлектронике.

MCI Trading DOO Beograd Palilula (MCI) – сербская фирма, осуществившая многочисленные поставки компонентов РФ.

Финансовые учреждения и банковский сектор тоже важная составляющая пакета.

JSC Locko Bank – коммерческий банк, расположенный в Москве.

АО «Петербургский социально-коммерческий банк» – коммерческий банк, расположенный в Москве и Санкт-Петербурге.

АО «Коммерческий банк «Солидарность».

АО «Тинькофф Банк» — коммерческий банк, частично принадлежащий внесенному в список США Владимиру Олеговичу Потанину.

АО «Коммерческий банк Юнистрим».

Также санкции введены против НДС, в том числе людей, причастных к Пригожину.

ООО Частная охранная организация "Газпромнефть охрана" — охранное предприятие ПАО "Газпром", созданное согласно постановлению Правительства РФ в феврале 2023 года.

ООО Vega Strategic Services (PMC Vega) – российская частная военная компания, действовавшая в Сирии и Венесуэле.

Смолин Анатолий Анатольевич — лидер ППК "Вега".

«ИРБИС Скай Тех» – российская компания по производству и разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил России и др.

Чекалов Валерий Евгеньевич – причастен к сети закупок боеприпасов, связанный с Евгением Пригожиным.

Yong Hyok Rim – привлеченный к сети закупки боеприпасов, связанный Евгением Пригожиным.

Игорь Михайлович Страмилов работает или работал в оборонном и связанном с ним секторе экономики РФ. Страмилов является основателем и настоящим конечным владельцем "Вега" и "ИРБИС Скай Тех".

Страмилов занимается снабжением боевых БПЛА и другой военной техники для ВС РФ, а также их боевыми действиями в Украине.

Попавшие под санкции российские элиты:

Торосов Илья Эдуардович – первый заместитель министра экономического развития РФ

Херсонцев Алексей Игоревич – заместитель министра экономического развития РФ.

Осмаков Василий Сергеевич – первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

Сниккарс Павел Николаевич – заместитель министра энергетики РФ.

Сорокин Павел Юрьевич – первый заместитель министра энергетики РФ.

Королев Сергей Борисович – первый заместитель директора ФСБ.

Анохин Василий Николаевич – новоназначенный губернатор Смоленской области.

Алексей Леонидович Кудрин – советник по корпоративному развитию Яндекса, бывший вице-премьер, бывший министр финансов и председатель Счетной палаты.

Павел Алексеевич Мариничев – новый генеральный директор алмазодобывающей компании «Алроса», контрольной долей которой владеет правительство РФ, находящееся под санкциями США.

Также под санкции США попал энергетический сектор, в частности:

Нипигаз является ведущим российским проектно-заготовительным и строительным институтом, который руководит строительными работами и закупкой материалов для развития трех крупных проектов российского экспорта природного газа: «Арктик СПГ-2», «Амурский ГПЗ», и Амурский газохимический комплекс.

ООО «Буровая компания Евразия» (БКЭ) – российская нефтесервисная компания, оказывающая преимущественно буровые услуги, связанные с добычей нефти, газа и газового конденсата.

АО «Сибирская сервисная компания» – российская нефтесервисная компания, основным видом деятельности которой является предоставление услуг по бурению нефти, газа и газового конденсата; Сибирская Сервисная Компания также оказывает качественные услуги по ремонту.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания сняла финансовые санкции с российского миллиардера Олега Тинькова. Это связано с тем, что у бизнесмена больше нет ни российских активов, ни гражданства в РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что Австралия ввела санкции против 35 организаций из России.

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