Санкции СНБО введены также против Чемезова и Шелкова — президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал санкции, введенные на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В пятницу, 18 июня, на заседании СНБО ввели полный пакет санкций в отношении олигарха Дмитрия Фирташа, "российского бизнесмена" Павла Фукса, а также россиян: политика Сергея Чемезова и бизнесмена Михаила Шелкова.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский на своей официальной странице в Facebook.

"По предложению Службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С.В., Шелкова М. Е. Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству ", — отметил президент Украины.

Сергей Чемезов — российский политик, директор корпорации "Ростех", а Михаил Шелков — известный российский бизнесмен, заместитель председателя совета директоров "ВСМПО-Ависма" (металлургическая компания, производящая титан).

Напомним, СНБО еще раз проверит некоторых "воров в законе". Совет нацбезопасности и обороны проверит трех криминальных авторитетов, которые жалуются, что их внесли в санкционный список "воров в законе" несправедливо.

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