"Санта пересек границу!": ГПСУ обнародовала символический ролик к Новому году

В Госпогранслужбе показали символическое видео по случаю Нового года. Там сообщают, что Санта уже пересек границу.

Об этом сообщает ГПСУ.

В ГПСУ обнародовали атмосферный ролик к Новому году

"Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу!", — отметили в ГНСУ.

Новогоднее поздравление от ГНСУ

Пограничники пожелали, чтобы самые заветные мечты граждан Украины в этом году исполнились.

"Наш Санта советует: не забывайте загадывать желания! Пусть в Новом Году исполнятся самые заветные из них!", — отметили в службе.

Новогоднее поздравление от ГНСУ

Ранее в ГНСУ сообщили, что попытки нелегального пересечения границы с начала вторжения чаще фиксируются на участках с Румынией и Молдовой.

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