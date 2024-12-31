"Санта пересек границу!": ГПСУ обнародовала символический ролик к Новому году

Несложно предположить, какое желание объединяет миллионы украинцев.
В Госпогранслужбе показали символическое видео по случаю Нового года. Там сообщают, что Санта уже пересек границу.
Об этом сообщает ГПСУ.
"Официально! Государственная пограничная служба Украины сообщает: Санта пересек границу!", — отметили в ГНСУ.
Пограничники пожелали, чтобы самые заветные мечты граждан Украины в этом году исполнились.
"Наш Санта советует: не забывайте загадывать желания! Пусть в Новом Году исполнятся самые заветные из них!", — отметили в службе.
Ранее в ГНСУ сообщили, что попытки нелегального пересечения границы с начала вторжения чаще фиксируются на участках с Румынией и Молдовой.
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