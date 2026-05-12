САП будет просить арест для Ермака: названа сумма залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд избрать для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщил глава САП Александр Клименко.

По его словам, сторона обвинения будет также просить суд определить возможность внесения залога. Ее размер планируют установить на уровне 180 млн. грн.

Судебное заседание по избранию меры пресечения должно начаться сегодня в 16:00.

Что известно о деле «Династия»

Напомним, бывшему руководителю Офиса Президента Украины Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации сотен миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

По данным САП и НАБУ, речь идет об организованной группе, которая через кооператив «Солнечный берег» и наличные расчеты «отмыла» более 460 млн грн (около 8,9 млн долл.) в течение 2021-2025 годов. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Сам Ермак ранее заявлял, что подозрение в причастности к группировке, занимавшейся отмыванием незаконно полученных средств, является следствием «публичного давления на правоохранителей».

Его адвокат отрицает причастность бывшего руководителя ОП к легализации средств и называет подозрение безосновательным.

