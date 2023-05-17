САП настаивает на аресте Князева: когда состоится заседание суда

Антикоррупционная прокуратура Украины просит арестовать бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом пишет издание "Обозреватель".

Как отмечается, САП настаивает на том, чтобы взять под стражу экс-председателя Верховного суда Всеволода Князева. Заседание по избранию меры пресечения назначено на 18 мая.

"С представлением о разрешении на содержание Князева под стражей в Высший совет правосудия обратился руководитель САП Александр Клименко. Это произошло во время судебного заседания 17 мая", – пишет издание.

Напомним, что польская прокуратура проверяет причастность экс-канцлера Германии Шредера к вторжению в Украину.

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