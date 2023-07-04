САП просит увеличить залог главе Тернопольского облсовета и снять его с должности

Глава Тернопольского облсовета заплатил залог, назначенный ему судом, и даже вернулся к своим рабочим обязанностям. Прокурор возмущен.

Прокурор САП подал апелляционные жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда на решение следователя судьи по делу с главой Тернопольского областного совета Михаилом Головко, подозреваемом во взяточничестве. Это произошло после того, как Головко заявил, что вернулся к рабочим обязанностям.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Следует отметить, что решением суда были избраны Головко и двум его заместителям меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 805 тысяч гривен залога.

Однако прокурор не согласен с размером залога, определенного следователем судьей, и в суде апелляционной инстанции будет настаивать на применении более строгой меры пресечения. Так, прокурор требует для главы Тернопольского облсовета содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 13 млн грн для Головка, 10 млн грн – для первого заместителя председателя Тернопольского ОВА и 8 млн грн – для другого заместителя.

Кроме того, сторона обвинения готовит ходатайство об отстранении Михаила Головко от должности председателя Тернопольского облсовета, поскольку инкриминируемое ему преступление связано с занимаемой им должностью и исполнением служебных полномочий.

САП отмечает, что двое заместителей Михаила Головко уже освобождены от их должностных обязанностей с марта 2023 года.

Напомним, 28 июня суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко. Головку взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога.

В получении неправомерной выгоды в больших размерах подозреваются также двое заместителей начальника Тернопольской ОВА – Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук. Демьянчуку также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

По информации следствия, они требовали в качестве взятки почти 1,8 млн грн у владельца предприятия.

29 июня глава Тернопольского областного совета вышел на свободу после внесения залога в размере 800 тыс. грн и даже вернулся на работу.

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