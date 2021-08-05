САП заявила о возвращении половины металлургического комбината Фирташа в госсобственность

Компания Фирташа опровергает эту информацию и обещает обжаловать решение Запорожского суда.

САП заявила о возвращении в государственную собственность Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), почти половина которого принадлежит оффшорной компании Tolexis Trading Limited (Кипр), входящей в группу компаний DF Group олигарха Дмитрия Фирташа.

Соответствующее заявление Специализированная антикоррупционная прокуратура обнародовала в Telegram.

Отмечается, что в среду, 4 августа, Хозяйственный суд Запорожской области принял решение о расторжении договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и вернул государству целостный имущественный комплекс комбината.

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В то же время Запорожский суд уже удовлетворял иск САП против Tolexis Trading Limited в 2018 году. Позже "законность этого решения подтвердил и суд апелляционной инстанции".

"Однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании Tolexis Trading Limited, направил дело на новое рассмотрение", — отмечают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Между тем в Tolexis Trading Limited информацию САП оценили как такую, которая "не соответствует действительности". В компании пообещали обжаловать "заангажированное и несправедливое" решение Хозяйственного суда Запорожской области.

"Мы уже доказали в суде высшей инстанции, что все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и Фонд государственного имущества Украины по делу ЗТМК — неправомерны", — заявил адвокат Tolexis Trading Limited Роман Чишинский.

Он напомнил о том, что 28 января этого года "Высший антикоррупционный суд Украины полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются Фонд госимущества и Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердив отсутствие этих нарушений".

"По неизвестным причинам Фонд госимущества проигнорировал это решение. Как и целый ряд других судебных решений не в свою пользу, — высказался защитник. — Считаем, что Фонд госимущества в деле ЗТМК систематически нарушает украинское законодательство, нарушает законные права инвестора, и манипулирует общественным мнением в вопросе ЗТМК".

По данным САП, несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51%, фактически предприятие передали в "управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растрачено на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group".

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"В дальнейшем эти средства выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм", — утверждают в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Там также указывают, что на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн гривен.



"Учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, Специализированной антикоррупционной прокуратурой инициировано расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления", — пояснили в САП.

Напомним, 14 ноября 2016 года в суд направили обвинительное заключение в отношении директора комбината Владимира Сивака, которого подозревали в растрате инвестиций на сумму 492 млн грн.

Заводской районный суд Запорожья в 2019 году оправдал Сивака, признав подозрение недоказанным.

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