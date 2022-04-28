Саперы ГСЧС только за сутки ликвидировали более 1 тысячи взрывоопасных предметов

Саперы ГСЧС только за сутки ликвидировали более 1 тысячи взрывоопасных предметов

В течение суток пиротехнические подразделения ГСЧС привлекались 179 раз.

За последние сутки взрывотехники ГСЧС обнаружили, изъяли и обезвредили 1 тыс. 245 взрывоопасных предметов, в том числе 1 авиационную бомбу и обследовали территорию площадью 697,63 га.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС Украины.

Чаще всего пиротехнические подразделения работали: в Харьковской области 3 тыс. 163 раза, в Киевской области – 1 тыс. 328, в Николаевской – 1 тыс. 146, в Черкасской области – 642, в Черниговской – 421, в Сумской – 360.

Всего с начала войны России против Украины спасатели обезвредили более 83 тысяч взрывоопасных предметов и более 500 кг взрывчатого вещества, в том числе почти 2 тысячи авиационных бомб. Обследована территория площадью более 14 тыс. га.

Напомним, что саперы продолжают разминирование территорий Киевской области, освобожденных от российских оккупантов. После работы саперов в уволенных населенных пунктах идет этап восстановления электросетей, водо- и газоснабжения и других элементов критической инфраструктуры.

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