Саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать село от русских мин и снарядов

Саперы показали, как пес-пиротехник Патрон помогает расчищать село от русских мин и снарядов

Саперы принялись расчищать село Шестовица Черниговской области от сожженной Вооруженными Силами Украины техники оккупантов и взрывоопасных предметов, которые оставили здесь россияне.

Среди танков и бронемашин в Шестовице – огромное количество снарядов, минометных мин, гранат, патронов. Метр за метром саперы ГСЧС очищают территорию населенного пункта.

"А чтобы люди были осведомлены в вопросах минной безопасности, спасатели проводят беседы с местными и раздают предупредительные открытки. Помогает в этом наш пес-пиротехник Патрон, которого любят как взрослые, так и дети", — рассказали в ГСЧС Украины.

Чрезвычайники призвали граждан быть осторожными, не спешить возвращаться в собственные дома, пока работы по разминированию полностью не завершатся.

"Не подходите к разбитой технике, не съезжайте с дорог на обочину и не идите сейчас в лес. Это может быть опасно. Заметили подозрительный предмет – звоните по телефону на 101 или 102", — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, ранее мы рассказывали, как пес Патрон нюхом выискивает боеприпасы и взрывчатку на Черниговщине, после чего лаем сигнализирует об опасной находке. После того, как собака нашла взрывоопасный предмет, эксперты изымают его для дальнейшего обезвреживания.

О маленькой собаке-пиротехнике уже создали десятки изображений, которые активно распространяются в Сети. Так четырехлапый помощник стал звездой соцсетей.

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