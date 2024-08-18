"Саперы в шоке": что сделали на огородах жители Черниговщины

В Черниговской области местные жители прибегли к необычному способу защиты своих огородов — подвязали рассады помидоров табличками с надписью "Опасно, мины!".

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила о необычной ситуации в Черниговской области. Там местные жители стали использовать таблички с предупреждением о минной опасности для защиты своих огородов.

Об этом говорится на Facebook-странице ГСЧС.

"Заминированные помидоры": в Черниговской области местные подвязывают рассаду табличками "Опасно, мины!". Саперы в шоке и призывают не использовать их в хозяйстве и соблюдать правила безопасности", — говорят в ГСЧС.

В Черниговской области местные подвязывают рассаду табличками "Опасно, мины!" / Фото: ГСЧС

Напомним, почти 174 тысячи квадратных километров в Украине загрязнены взрывоопасными предметами. Это примерно 30% территории всей страны. Благодаря усилиям сотрудников ГСЧС и военных эта цифра уменьшилась на 5%. Впрочем, чуть ли не каждый день по неосторожности украинцы подрываются на минах.

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