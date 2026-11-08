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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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«Сарай за $8500?»: под Киевом продают дом, который вызвал споры

Дом за 8500 долларов, 25 соток земли, огород и фруктовые деревья: такую недвижимость предлагают купить в селе Киевской области.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Под Киевом продают кирпичный дом

Под Киевом продают кирпичный дом

В селе Лукьяновка Броварского района Киевской области на продажу выставили кирпичный дом за 8 500 долларов. Населённый пункт расположен в 80 километрах от столицы, а вблизи находятся города Яготин и Березань. Цена за это жилье вызвала настоящий ажиотаж и возмущение среди пользователей Сети.

Показываем и рассказываем больше о доме.

Под Киевом продают дом за $8500: почему объявление раскритиковали

Риелтор Антон Антоненко показал дом и рассказал, почему за него так мало просят.

«8 500 долларов, друзья. Вот за такой кирпичный дом в селе Лукьяновка. Очень круто, что есть маршрутное сообщение с Киевом, регулярное. Забор у нас из металлопрофиля. Дом строился в 90-м году», — говорит блогер.

В самом населенном пункте работают школа, больница и много магазинов. Общая площадь земельного участка составляет 25 соток. Есть огород, фруктовые деревья, построен хозяйственный блок и обустроен входной погреб.

Впрочем, несмотря на прочные стены и кровлю, изнутри жилье требует полного обновления. Риэлтор подчеркнул, что объектов с готовым ремонтом на рынке сейчас нет, а потенциал у этого дома большой.

«Вложив сюда 25 тысяч долларов, вы получите конфетку».

Но, несмотря на оптимизм автора видео, люди снова поспорили в комментариях:

  • «Гиблое дело»

  • «Вы на приколе?»

  • «Сарай за 8 500? Серьезно?»

  • «Зима на носу, привести его в жилое состояние невозможно»

  • «Супер, у кого руки не из ****, точно можно сделать конфетку»

  • «Первый раз вижу реальную цену для такого дома»

Продажа интересной недвижимости: последние новости

Напомним, на Прикарпатье выставили на продажу заброшенный гуцульский дом с конюшней и почти 1,5 гектара земельного участка за 18 тысяч долларов. Предложение опубликовал в TikTok блогер Назарий, отметив, что вокруг нет соседей, рядом протекает ручей, есть ровное поле, яблоневый сад и участок под строительство площадью 25 соток.

Низкий уровень комфорта и состояние жилья нуждаются в значительных вложениях: объект существенно зарастает, а подъезд к нему возможен только внедорожником после расчистки. В то же время внутри сохранились крепкая дубовая кровать, аутентичная гуцульская печь и старые газеты 1990-х годов.

Реакция пользователей в соцсетях разделилась: часть комментаторов резко критикует высокую цену из-за возраста и заброшенности здания, в то время как другие проявляют к предложению искренний интерес.

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