Украина
939
1 мин

Саркофаг над ЧАЭС потерял основные функции после удара россиян: заявление МАГАТЭ

Опорные конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
ЧАЭС.

ЧАЭС / © Associated Press

Защитная арка над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС больше не выполняет свои основные функции. Новый саркофаг был поврежден во время российского удара в феврале этого года.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

Заметим, что саркофаг представляет собой массивную стальную конструкцию, построенную во избежание выброса радиоактивных веществ из реактора, разрушенного во время аварии 1986 года.

В результате проведенной оценки миссия МАГАТЭ выяснила, что:

  • саркофаг "потерял свои основные функции безопасности", включая способность изоляции;

  • опорные конструкции и системы мониторинга не получили постоянных повреждений.

«На крыше провели ограниченный временный ремонт, но своевременное и комплексное восстановление остается важным для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности», — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ рекомендовало продолжить восстановление и усиление защитных конструкций саркофага: внедрить контроль влажности, обновить программу мониторинга коррозии и модернизировать автоматическую систему наблюдения за состоянием укрытия, построенного над реактором после аварии.

Как сообщалось, 1 октября ЧАЭС оказалась в блэкауте из-за российских обстрелов Славутича. Это повлекло за собой критические скачки напряжения в сети. В результате без электроснабжения остался новый безопасный конфайнмент — ключевой объект, известный как «Арка», изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.

Напомним, 14 февраля 2025-го армия РФ ударила дроном по саркофагу разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Укрытие было фактически пробито. Но радиационный фон после атаки оставался в норме.

