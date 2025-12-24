Саркофаг под прицелом: почему атака вблизи ЧАЭС угрожает не только Украине

ЧАЭС / © ГСЧС

Реклама

Объект «Укрытие» и Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС являются сверхсложными инженерными сооружениями, однако они не проектировались для прямых попаданий ракет или дронов. Любая атака у станции может спровоцировать масштабные радиационные последствия.

Об этом заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков для КИЕВ24.

Эксперт подчеркнул, что четвертый энергоблок ЧАЭС по-прежнему находится в аварийном состоянии, а внутри реактора остается ядерное топливо. Несмотря на наличие защитной арки, она не способна оградить объект от современных средств поражения.

Реклама

«Действительно, атомные электростанции, особенно такие объекты, как Чернобыльская АЭС, потерпевшая крушение в 1986 году, не проектируются для ведения боевых действий. Четвертый энергоблок, над которым построен новый безопасный конфаймент, — это одно из самых сложных инженерных сооружений в мире. Если туда попадет „Шахед“, „Искандер“ или ракета другого типа, последствия могут быть достаточно сложными по проектным или непроектным характеристикам», — пояснил Григорий Плачков.

Специалист также напомнил, что полное приведение разрушенного реактора в экологически безопасное состояние — это задача не на десятилетие, а на столетие. Последствия аварии 1986 до сих пор остаются актуальным вызовом для будущих поколений.

«Последствия аварии еще достанутся и нашим внукам. Приведение в безопасное состояние такого объекта занимает даже не десятилетие, а столетие. Поэтому объект сложен и опасен с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, и военные действия могут нанести ему достаточно большой вред», — подытожил экспредседатель Госатомрегулирования.

Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявлял, что российский удар может привести к разрушению саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Реклама

Ранее МАГАТЭ заявило, что в начале этого месяца инспекционная миссия обнаружила, что защитная арка над реактором и саркофаг над ЧАЭС «потеряли свои основные функции безопасности, в частности, способность к содержанию радиоактивных материалов. Но также обнаружила, что опорные конструкции или системы мониторинга не понесли постоянного ущерба».