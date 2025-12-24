- Дата публикации
Категория
- Украина
Саркофаг под прицелом: почему атака вблизи ЧАЭС угрожает не только Украине
Эксглава Госатомрегулирования объяснил последствия возможного попадания ракет в четвертый энергоблок ЧАЭС.
Объект «Укрытие» и Новый безопасный конфайнмент (НБК) на Чернобыльской АЭС являются сверхсложными инженерными сооружениями, однако они не проектировались для прямых попаданий ракет или дронов. Любая атака у станции может спровоцировать масштабные радиационные последствия.
Об этом заявил бывший глава Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков для КИЕВ24.
Эксперт подчеркнул, что четвертый энергоблок ЧАЭС по-прежнему находится в аварийном состоянии, а внутри реактора остается ядерное топливо. Несмотря на наличие защитной арки, она не способна оградить объект от современных средств поражения.
«Действительно, атомные электростанции, особенно такие объекты, как Чернобыльская АЭС, потерпевшая крушение в 1986 году, не проектируются для ведения боевых действий. Четвертый энергоблок, над которым построен новый безопасный конфаймент, — это одно из самых сложных инженерных сооружений в мире. Если туда попадет „Шахед“, „Искандер“ или ракета другого типа, последствия могут быть достаточно сложными по проектным или непроектным характеристикам», — пояснил Григорий Плачков.
Специалист также напомнил, что полное приведение разрушенного реактора в экологически безопасное состояние — это задача не на десятилетие, а на столетие. Последствия аварии 1986 до сих пор остаются актуальным вызовом для будущих поколений.
«Последствия аварии еще достанутся и нашим внукам. Приведение в безопасное состояние такого объекта занимает даже не десятилетие, а столетие. Поэтому объект сложен и опасен с точки зрения ядерной и радиационной безопасности, и военные действия могут нанести ему достаточно большой вред», — подытожил экспредседатель Госатомрегулирования.
Ранее директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов заявлял, что российский удар может привести к разрушению саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.
Ранее МАГАТЭ заявило, что в начале этого месяца инспекционная миссия обнаружила, что защитная арка над реактором и саркофаг над ЧАЭС «потеряли свои основные функции безопасности, в частности, способность к содержанию радиоактивных материалов. Но также обнаружила, что опорные конструкции или системы мониторинга не понесли постоянного ущерба».