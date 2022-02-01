Саша и Наташа стали родителями: в семье верблюдов в Харькове родился малыш (видео)

Верблюжонок весит 40 кг.

В зоопарке Харькова пополнение — в семье двугорбых верблюдов родился детеныш.

Также читайте В зоопарке женщина бросила маленькую девочку в вольер к медведю

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Малыш в семье верблюдов родился в неожиданный период. Обычно детеныши появляются на свет с марта по май. Но сейчас, несмотря на погоду, верблюжонок все время предпочитает гулять на свежем воздухе.

Детеныш сейчас весом 40 килограммов, на спине у него сразу же появились зачатки горбов. Они пока без жира, впрочем, через 2 месяца должны значительно увеличиться в размерах. Имя верблюду еще не дали, но известно, что его родителей зовут Саша и Наташа.



"Роды прошли легко, быстро. Малыш родился здоровым. Немного отдохнув, встал и уже через несколько часов следовал за мамой. Она очень заботливая мамочка — ни на минуту не выпускает малыша из виду", — рассказала пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сусло.

В Харьковском зоопарке родился детеныш двугорбых верблюдов | Новости Украины

Напомним, что Иране в зоопарке в городе Эрак львица убила надзирателя и сбежала со своим партнером-самцем из вольера. Хищников не могли поймать несколько часов.

Читайте также: