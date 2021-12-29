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"У Сашка уже ничего не болит": умер больной на рак мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

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"У Сашка уже ничего не болит": умер больной на рак мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области

С мальчиком будут прощаться 30 декабря.

Умер больной раком 10-летний Саша из Черновцов, чью мечту в начале 2021 года осуществили патрульные. Ребенок хотел служить в полиции, поэтому правоохранители торжественно приняли его в свою команду.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Марта Левченко.

"Теперь нашего Сашу ничего не болит. Вот бы еще утихомирилась боль наших сердец, боль мамы Саши, боль Танюши, которая жила своим братиком, боль родных", — написала волонтер.

Будут хоронить 10-летнего Сашу 30 декабря в 13:00 в селе Шишковцы Кицманского района Черновицкой области.

Напомним:

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