"У Сашка уже ничего не болит": умер больной на рак мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

"У Сашка уже ничего не болит": умер больной на рак мальчик из Черновцов, мечту которого осуществили полицейские

С мальчиком будут прощаться 30 декабря.

Умер больной раком 10-летний Саша из Черновцов, чью мечту в начале 2021 года осуществили патрульные. Ребенок хотел служить в полиции, поэтому правоохранители торжественно приняли его в свою команду.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Марта Левченко.

"Теперь нашего Сашу ничего не болит. Вот бы еще утихомирилась боль наших сердец, боль мамы Саши, боль Танюши, которая жила своим братиком, боль родных", — написала волонтер.

Будут хоронить 10-летнего Сашу 30 декабря в 13:00 в селе Шишковцы Кицманского района Черновицкой области.

Напомним:

У мальчика была последняя стадия рака, врачи говорили, что шансов на жизнь он практически нет. Однако мальчик мечтал ощутить себя коллегой полицейских.

В феврале 2021 года правоохранители устроили торжественное посвящение мальчика в копы. Они выдали Саше оружие, наручники и рацию. А еще одели в именную форму, которую сшили за одну ночь. Под аплодисменты ребенок приносил присягу и получил жетон полицейского.

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