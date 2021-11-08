Сатурация уже не измерялась: волонтер рассказала о страшном течении COVID-19 у пожилой пациентки

Сатурация уже не измерялась: волонтер рассказала о страшном течении COVID-19 у пожилой пациентки

Пенсионерке отказали в госпитализации.

В Одессе больной коронавирусом 86-летней женщине с крайне низкой сатурацией, которая уже не измерялась, медики скорой помощи отказали в госпитализации.

Об этом написала одесская волонтер Екатерина Ножевникова в Facebook, которая помогает медикам бороться с пандемией.

"Самая страшная запись: Савченко, 86 лет. Сатурация уже не измеряется. Скорая оставила дома. Просят концентратор, чтобы облегчить уход. Объясню Александре Тишейкиной (руководитель проектов в "Корпорации монстров". – Ред.), что кислород его на такой стадии не облегчит, а только усугубит и оттянет", – написала Ножевникова и объяснила, что так ей сказали врачи.

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"Проходит несколько минут, Саша заходит и говорит мне: извини, не могу такое сказать. Ну, это какая-то эвтаназия. Можно я дам им, пожалуйста. Сейчас вернут концентратор", — сказано в ее сообщении.

Волонтер говорит, что, к сожалению, была вынуждена отказать и добавила, что подобные ситуации в Одессе случаются постоянно.

"Вспоминаю комментарий взрослой женщины под моим постом об ограничении: "Не хочу жить с ограничениями, хочу нормальную жизнь. Чтобы вернулось все, как было". Я тоже хочу, чтобы было как раньше. Но вместо этого пойду сейчас и скажу Александре, что умирающей бабушке мы концентратор не дадим. Потому что очередь уже из тех, у кого больше шансов", – написала Ножевникова.

В конце она добавила жуткую COVID-статистику в Одессе: "Сегодня возвращений 10. Все невакцинированные. Умерли двое.

Обращений 26. Часть отправлена на госпитализацию. Сатурации 70 и ниже. 25 человек не вакцинировано, 1 человек получил 1 дозу CoronaVac. Сидящие ждут аппараты. Вернут еще или нет - мы не знаем".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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