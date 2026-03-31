Сауны на каждом этаже, но без церкви: в сеть слили фото элитного гнездышка Медведчука под Москвой

21-летняя дочь Медведчука и крестница Путина владеет шикарным имением в Подмосковье.

Дмитрий Гулийчук
Жизнь «по-богатому»: Медведчуки сдают имение на Рублевке под Москвой за $120 тысяч в месяц

Семья экс-нардепа и «кума Путина» Виктора Медведчука владеет элитным коттеджем на Рублевке под Москвой, где живет вся «элита» России. Это самый дорогой дом, выставленный для аренды, во всей Московской области РФ.

Об этом говорится в расследовании «Следствия.Инфо».

Успех в 21 год

Журналисты установили, что имение записано на российскую компанию «Алмирида Инвестментс». Генеральным директором этой компании является 21-летняя Дарья Марченко — дочь Виктора Медведчука и крестница диктатора Путина. По информации журналиста «Следствия.Инфо», это лишь один из более чем двух десятков объектов, принадлежащих компаниям, директором которых она является.

Судя по объявлениям в Интернете, семья Медведчука не проживает в этом доме. Имение предлагают арендовать за 9,4 миллиарда рублей (около 120 тысяч долларов США) в месяц.

Журналисты отметили, что в марте 2025 года российский ресурс Яндекс.Недвижимость называл этот дом самым дорогим для аренды в Московской области.

Что внутри имения Медведчука

Площадь имения семьи Медведчука на Рублевке составляет 2217 квадратных метров.

На первом этаже имения есть 2 гардеробных, каминный зал, столовая и кухня, гостевая спальня, кинозал, СПА-зона, бассейн, комната отдыха, сауна, хамам, душ, купель, тренажерный зал, комната для персонала и прачечная.

На втором — три спальни с санузлами, кабинет, библиотека, гостиная, сауна, душ, комната, бар, две гардеробные, два санузла, две спальни, гостиная с камином, пять гардеробных и две ванные комнаты.

На территории двора — гараж на пять автомобилей и паркинг еще для пяти авто.

«Все, как они любят: с собственным бассейном, баром, тренажерным залом, саунами на каждом этаже, библиотекой, пятью гардеробными, помещениями для слуг, гаражом на 5 автомобилей. Это неполный перечень, но и в полном недостает обязательного: собственной церкви», — отмечает журналист Следствие.Инфо Максим Савчук.

Имение Медведчука. Фото Максим Савчук/Telegram

Ранее ТСН узнала, как выглядят имения украинских прокуроров и судей.

