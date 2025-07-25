Саванный кот появился в Киевском зоопарке: как он выглядит

Саванный кот / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

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В Киевском зоопарке появилась новая жительница — саванная кошка по имени Маля. Это животное было передано зоопарку волонтерами.

Об этом сообщил Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

Для животного в природном вольере фруктового сада созданы все необходимые условия, отвечающие его естественным потребностям.

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Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

«Как и все котики, Маля любит свежее мяско, время от времени точит коготки, гоняется за игрушками, прыгает, играется или просто сладко дремлет», — отмечают в зоопарке.

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Здесь живет саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

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