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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Саванный кот появился в Киевском зоопарке: как он выглядит

В Киевском зоопарке появилась необычная саванная кошка.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Саванный кот

Саванный кот / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

В Киевском зоопарке появилась новая жительница — саванная кошка по имени Маля. Это животное было передано зоопарку волонтерами.

Об этом сообщил Киевский зоологический парк общегосударственного значения.

Для животного в природном вольере фруктового сада созданы все необходимые условия, отвечающие его естественным потребностям.

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

«Как и все котики, Маля любит свежее мяско, время от времени точит коготки, гоняется за игрушками, прыгает, играется или просто сладко дремлет», — отмечают в зоопарке.

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Здесь живет саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Здесь живет саванная кошка Маля / © Киевский зоологический парк общегосударственного значения

Напомним, в бельгийском правительстве появился необычный, но уже незаменимый «советник» — кот Максимус Тексторис Пульчер. Его в шутку называют ключевым участником самых серьезных заседаний.

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