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Саванный кот появился в Киевском зоопарке: как он выглядит
В Киевском зоопарке появилась необычная саванная кошка.
В Киевском зоопарке появилась новая жительница — саванная кошка по имени Маля. Это животное было передано зоопарку волонтерами.
Об этом сообщил Киевский зоологический парк общегосударственного значения.
Для животного в природном вольере фруктового сада созданы все необходимые условия, отвечающие его естественным потребностям.
«Как и все котики, Маля любит свежее мяско, время от времени точит коготки, гоняется за игрушками, прыгает, играется или просто сладко дремлет», — отмечают в зоопарке.
Напомним, в бельгийском правительстве появился необычный, но уже незаменимый «советник» — кот Максимус Тексторис Пульчер. Его в шутку называют ключевым участником самых серьезных заседаний.