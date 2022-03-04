Сайт Харьковской ОГА не работает: какие еще есть ресурсы, чтобы узнавать официальные новости

Людей призывают доверять информации только из официальных источников.
Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации 4 марта временно приостановил работу. Над возобновлением работы ресурса работают специалисты.
Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации временно не работает. Работаем над возобновлением работы ресурса. Просим доверять информацию только из официальных источников", — говорится в сообщении.
Так, пока не работает официальный сайт Харьковской ОГА, достоверную информацию можно узнать:
в Телеграмм-каналах
- Олег Синегубов: https://t.me/synegubov
- ХОДА: https://t.me/kharkivoda
в Facebook
- Олег Синегубов: https://www.facebook.com/synegubov.official; https://www.facebook.com/synegubov.oleg
- ХОДА: https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 9166 человек,
- танков ‒ 251 ед,
- Боевых бронированных машин – 939 ед,
- артиллерийских систем –105 ед,
- РСЗО — 50 ед,
- средства ПВО — 18 ед,
- самолетов – 33 ед (уточняется),
- вертолетов – 37 ед,
- автомобильной техники — 404 ед,
- легкие скоростные катера — 2 ед,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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