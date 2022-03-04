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Сайт Харьковской ОГА не работает: какие еще есть ресурсы, чтобы узнавать официальные новости

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Сайт Харьковской ОГА не работает: какие еще есть ресурсы, чтобы узнавать официальные новости

pixabay.com

Людей призывают доверять информации только из официальных источников.

Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации 4 марта временно приостановил работу. Над возобновлением работы ресурса работают специалисты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации временно не работает. Работаем над возобновлением работы ресурса. Просим доверять информацию только из официальных источников", — говорится в сообщении.

Так, пока не работает официальный сайт Харьковской ОГА, достоверную информацию можно узнать:

в Телеграмм-каналах

  • Олег Синегубов: https://t.me/synegubov
  • ХОДА: https://t.me/kharkivoda

в Facebook

  • Олег Синегубов: https://www.facebook.com/synegubov.official; https://www.facebook.com/synegubov.oleg
  • ХОДА: https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 9166 человек,
  • танков ‒ 251 ед,
  • Боевых бронированных машин – 939 ед,
  • артиллерийских систем –105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 18 ед,
  • самолетов – 33 ед (уточняется),
  • вертолетов – 37 ед,
  • автомобильной техники — 404 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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