Сайт Харьковской ОГА не работает: какие еще есть ресурсы, чтобы узнавать официальные новости

Сайт Харьковской ОГА не работает: какие еще есть ресурсы, чтобы узнавать официальные новости

Людей призывают доверять информации только из официальных источников.

Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации 4 марта временно приостановил работу. Над возобновлением работы ресурса работают специалисты.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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"Официальный сайт Харьковской областной государственной администрации временно не работает. Работаем над возобновлением работы ресурса. Просим доверять информацию только из официальных источников", — говорится в сообщении.

Так, пока не работает официальный сайт Харьковской ОГА, достоверную информацию можно узнать:

в Телеграмм-каналах

Олег Синегубов: https://t.me/synegubov

ХОДА: https://t.me/kharkivoda

в Facebook

Олег Синегубов: https://www.facebook.com/synegubov.official; https://www.facebook.com/synegubov.oleg

ХОДА: https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration

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