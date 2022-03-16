Сайт проекта о преступлениях РФ «Харьковский суд. Нюрнберг 2022» просмотрели 750 тысяч человек

Сайт проекта о преступлениях РФ «Харьковский суд. Нюрнберг 2022» просмотрели 750 тысяч человек

Сайт проекта о преступлениях Путина и его армии в Украине просмотрели 744 841 человек из 130 стран мира.

Об этом свидетельствует статистика посещений и аналитика сайта.

Сайт просматривали жители всех стран Европы, США, Израиля, Японии. Кроме того, жители Австралии, Индонезии, Новой Зеландии и ряда стран Африканского континента.

Волонтеры проекта отметили, что согласно аналитическим данным, посещаемость сайта растет с каждым днем ​​Путинской агрессии в Украине.

«Кроме того, в почту проекта поступило более полутора тысяч писем с фактами преступлений российской армии в Украине. Многие из них уже опубликованы на сайте. Спасибо за вашу поддержку. Мы продолжим работать над сбором улик для трибунала над военными преступниками из РФ», — говорится в заявлении.