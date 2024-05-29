"Сажает в "бус" не ТЦК": какие могут быть основания, чтобы человека с улицы отвезли в центр комплектования

В настоящее время проходят мероприятия не только по обновлению данных, но и по уведомлениям и мобилизации, которые были ранее.

Согласно новому законодательству, военнообязанный должен иметь с собой учетные документы. Так что полицейские, которые находятся в составе группы оповещения, предлагают гражданину выполнить законные требования. Если документов с собой нет, то по закону это считается правонарушением, влекущим за собой выписку штрафа.

Об этом сказал спикер Сумского ТЦК Александр Бондаренко в эфире "Радио Свобода".

"Во-первых, согласно новому законодательству человек с собой должен иметь учетные документы... Этот акцент, что ТЦК кого-то сажает в "бус" — не ТЦК сажает в "бус", а полиция, которая находится в составе группы... Она предлагает гражданину выполнить законные требования... Если нет в документе с собой, то согласно действующему законодательству это вообще правонарушение, то есть это сразу надо выписывать штраф..." – объяснил Бондаренко.

Также представитель Сумского ТЦК привел пример из собственного опыта относительно ситуации с отсутствием у военнообязанных документов при проверке представителями ТЦК.

"Мы проводили оповещения, у гражданина не было учетных документов — мы выписали просто ему повестку... На вопрос "почему", он сказал, что был недавно в ТЦК и оставил свои документы для того, чтобы ему вклеили этот штрих-код. .. Продолжаются мероприятия как обновления данных... так и те мероприятия по оповещению по мобилизации, которые были... Если человек... установил на свое мобильное устройство "Резерв+"... и подтвердил телефон, электронный адрес...", – рассказал Александр Бондаренко.

Однако, по его словам, одной регистрации в системе "Резерв+" маловато.

"Но если этот человек мобилизационного возраста, то есть он подлежит призыву... если он обновил данные, просто зарегистрировавшись в "Резерв+", а сейчас он общается с представителями территориального центра комплектования и мы понимаем, что этот человек давно уже не проходил ВЛК, то есть обновила свои данные не полностью, то мы предлагаем ей явиться в ТЦК в кратчайшие сроки, пройти военно-врачебную комиссию и если у человека нет законных оснований на отсрочку, то согласно закону по мобилизации, мы направляем в учебный центр", – пояснил спикер ТЦК.

Напомним, юрист ранее объяснял, в частности, если гражданин не уточнил данные, ТЦК обращается в Нацполицию по поводу задержания и доставки этого человека.

В то же время иногда возможны возможные случаи применения силы к мужчинам мобилизационного возраста.

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