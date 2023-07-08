Сажал ребенка на цепь и бил обухом топора: суд вынес приговор жителю Одесщины

В Одесской области к условному сроку наказания приговорен мужчина, который сажал на цепь и бил по голове обухом топора ребенка. Это следует из приговора Овидиопольского районного суда.

Событие произошло ночью 5 августа 2022 года в квартире фигуранта в селе Либенталь Одесского района.

Отмечается, что мужчина закрепил мальчику на шею один конец металлической цепи, зафиксировав его в виде ошейника, а другой конец присоединил к шкафу. Как установил суд, опекун это сделал из-за ссоры с несовершеннолетним, который "не соблюдал бытовую дисциплину".

Также фигурант избивал ребенка обухом топора по голове, в результате чего он получил телесные повреждения. В частности, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб раны затылочно-височного участка головы.

Злоумышленник освободил ребенка только через трое суток – 8 августа в 16:00 2022 года.

В суде фигурант признал свою вину.

Суд признал его виновным в совершении преступления (по ч. 2 ст. 146 УКУ) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком три года.

По данным местных СМИ, потерпевшему, родители которого погибли, – 10 лет, фигурант – его дядя.

Напомним, подобный случай произошел также в Одесской области, в поселке Ширяево Березовского района. Семилетнего мальчика семья, которая заботилась о нем после смерти родителей, тоже держала на цепи. Его за ногу привязывали в жару на металлическую цепь.

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