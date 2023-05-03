Сажать болгарский перец нужно только после этих овощей: будет хороший урожай

Мечтаете получить хороший урожай болгарского перца, тогда нужно знать, после чего его лучше сажать. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В мае огородники и дачники начинают задумываться над тем, где именно они будут размещать грядки с разнообразными овощами. Многие их не дежурят, а высаживают каждый год растения на одном месте. Однако для большинства овощей важно само чередование. В том числе и для болгарского перца.

Не каждый задумывается о том, можно ли сажать перцы после лука или томатов. Но на самом деле знать эту информацию очень важно. Существуют определенные правила севооборота – это система выращивания фруктов и овощей на одном земельном участке с изменением грядок. Не все культуры можно высаживать каждый год в одном месте, ведь со временем урожай будет ухудшаться. Благодаря чередованию можно избежать болезней, которые уничтожают определенную культуру.

После чего лучше всего сажать болгарский перец для получения большого урожая.

Есть некие овощи-предшественники, после которых земля становится более подходящей для выращивания перца. К примеру, болгарский перец любит расти после злаков, бобовых культур, трав.

Также этот овощ можно сажать после огурцов, кабачков или патиссонов. Болгарский перец себя прекрасно чувствует, если он взорван после цветной или белокочанной капусты. Все эти растения не "высасывают" из земли питательные вещества, которые требуются перцу для роста. Поэтому после них грядки остаются плодородными.

Огородники советуют высаживать болгарский перец после чеснока и лука. Эти растения оказывают положительное влияние на будущий урожай. Разрешается высаживать растение после зеленых корнеплодов или овощей.

Некоторые культуры никак не влияют на болгарский перец. То есть вы можете сажать после них этот овощ, но на его урожайность они не повлияют. К ним относят столовую свеклу, кукурузу, позднюю капусту и пряности.

Можно ли сажать перец после болгарского перца

Болгарский перец – это такое растение, которое достаточно сильно истощает почву. Поэтому лучше не сажать каждый год его на одно место. Также перец не рекомендуется высаживать после физалиса, картофеля, томатов, баклажанов. После таких предшественников вы точно не соберете хороший урожай.

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