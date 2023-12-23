Сажать за "шубу" и "оливье": Медведев предложил внести правки в УК Украины

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев снова бьет тревогу. Он выдвинул новую идею для Украины. В частности, он говорит, что украинцев следует сажать на 7 лет за подготовку к приготовлению или распространению рецептов известных салатов зимнего праздничного застолья: "селедка под шубой" и "оливье".

Об этом он написал в Сети.

Он предложил внести соответствующие поправки в УК Украины.

"Это наказывается лишением свободы сроком от трех до семи лет или штрафом в размере одного миллиона гривен с изъятием предметов преступления", — написал он в Telegram.

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Кроме того, такое же наказание следует ввести для тех, кто готовил новогодние салаты "с использованием служебного положения". При этом для тех, кто запивает их крымскими, кавказскими винами, или "русской водкой".

"Особа освобождается от ответственности за деяния, перечисленные в пунктах 1-3 настоящей статьи, если добровольно откажется от приготовления названных блюд с уведомлением об этом органам безопасности Украины и пройдет курс принудительного лечения украинским борщом в течение трех месяцев", — нафантазировал он.

Напомним, алкогольная зависимость россиян стала одним из инструментов российской пропаганды. О водке говорят теперь на официальных мероприятиях – и Путин, и Медведев. Именно это и помогает России мобилизовать на войну захватчиков.

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