Сбежал и годами скрывался в РФ: один из организаторов "референдума ЛНР" задержала СБУ

Подельник оккупантов был активным участником незаконного голосования в Луганской области в 2014 году.
Один из организаторов так называемого незаконного "референдума", проведенного оккупантами в 2014 году в Луганской области задержали силовики СБУ. Злоумышленник, который принимал активное участие в организации фейкового мероприятия, семь лет скрывался от украинских правоохранителей в России.
Об этом отчитывается пресс-служба СБУ.
Как установили правоохранители, злоумышленник возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе. Он был активным участником незаконного голосования, контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.
После совершения преступления, чтобы избежать наказания, он бежал в РФ, где скрывался семь лет. Сотрудникам СБУ удалось схватить его во время спецоперации в Новопскове Луганской области.
Подельнику оккупанто взаочно сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и объявили в розыск.
Продолжаются следственные действия.
Напомним, что СБУ задержала в Северодонецке Луганской области одного из ключевых организаторов "референдума" по созданию так называемой "ЛНР". Им оказался бывший украинский чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.
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