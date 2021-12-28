Сбежал после смертельного ДТП: на Буковине задержали водителя-таможенника и сразу отпустили

Сбежал после смертельного ДТП: на Буковине задержали водителя-таможенника и сразу отпустили

Мужчину подозревают в смертельном ДТП, в котором погибла 21-летняя девушка.

В Черновицкой области задержали и сразу же отпустили 28-летнего таможенника, подозреваемого в смертельном ДТП. По данным полиции, мужчина не находился в розыске.

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Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Нацполицию Черновицкой области и ДБР.

Полиция отпустила, потому что мужчина не находился в розыске

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из заведений в Новоселице находится 28-летний таможенник, который в августе совершил смертельное ДТП и скрылся с места преступления. Однако правоохранители сразу же его отпустили, поскольку мужчина не находился в розыске.

"После проведения проверки выяснили, что он не находится в розыске", — сказала спикер полиции Татьяна Андрейчук.

Хотя на сайте полиции после ДТП сообщали, что 28-летний таможенник был объявлен в розыск.

В ДБР говорят, что никому не объявляли подозрение из-за ДТП, потому что нет результатов экспертиз

В ДБР, которое расследует смертельное ДТП, сообщили, что по делу еще продолжаются экспертизы и следственные действия, а потому они никому не сообщали о подозрении.

"Сама авария произошла 16 августа этого года, а 19 августа это дело было передано по подследственности ДБР. Это значит, что на определенном этапе расследования одним из фигурантов дела был представитель органа, нарушениями которого занимаются в ДБР. После завершения необходимых экспертиз, результат которых ожидаем через 2-3 недели, будут приниматься дальнейшие процессуальные решения", — сказала пресс-секретарь теруправления ДБР в г. Хмельницкий Екатерина Герасимчук.

Активисты возмущены деятельностью правоохранительных органов

В социальных сетях местный активист Дмитрий Корней сообщил, что таможенника задержали, когда он играл в бильярд. Однако впоследствии мужчину отпустили, поскольку ДБР за 4 месяца не провело всех экспертиз. Активист утверждает, что отец подозреваемого в ДТП, работающий на таможне, забрал сына из полицейского участка.

Напомним:

В Гостаможслужбе сообщили, что в селе Припрутье Черновицкой области их работник 16 августа совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия . Поэтому его отстранили от работы.

. Поэтому его отстранили от работы. В Нацполиции Черновицкой области информировали, что погибшая в ДТП — 21-летняя девушка. Виновник аварии, 28-летний работник Гостаможслужбы, скрылся с места ДТП, оставив свой автомобиль.

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