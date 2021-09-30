Сбежал в туалет, выбросил деньги в окно, а руки пытался отмыть: чиновника ГСЧС задержали на взятке

Сбежал в туалет, выбросил деньги в окно, а руки пытался отмыть: чиновника ГСЧС задержали на взятке

Предприниматель планировал открыть магазин, а работник ГСЧС потребовал у него тысячу долларов за обещание не создавать искусственных препятствий предпринимателю в его деятельности, а также не устраивать специальных проверок.

Сотрудники ГБР задержали начальника одного из городских районных отделов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, который требовал взятку у местного предпринимателя за возможность беспрепятственно вести бизнес.

Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба ГБР.

"29 сентября 2021 года в помещении ГСЧС предприниматель передал взятку. Когда чиновник понял, что передача денег происходит под контролем правоохранителей, он быстро выбежал в туалет, бросил деньги в окно и помыл руки, чтобы избавиться от следов. Однако вся сумма была изъята, а чиновника задержали сотрудники ГБР ", — говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос сообщение задержанному о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

В Днепре под следствие отправили пятеро полицейских, которые требовали взятки и заставляли местных жителей признаваться в преступлениях . Копы получили более 60 тысяч гривен взятки.

. А начальника Летной академии НАУ и его посредника — начальника летного училища ЛА НАУ — подозревают в вымогательстве взятки в $ 20 тыс. Чиновники требовали деньги от директора одной из местных частных компаний, с которой заключили соглашение о подготовке студентов. В случае отказа, начальник ЛА НАУ угрожал предпринимателю уничтожить его бизнес.

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