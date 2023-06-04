Сбежала из психоневрологической больницы: в Киеве разыскивают опасную пациентку (фото)

Лариса Абидокова самовольно покинула Киевскую городскую психоневрологическую больницу №3.
Полиция Киевщины объявила розыск 36-летней Ларисы Абидоковой – пациентки городской психоневрологической больницы №3. В прошлом женщина отбыла наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
Правоохранители называют приметы женщины и дают ее фото.
36-летняя Лариса Абидокова ростом 160 см имеет среднее телосложение. У нее светлые волосы и карие глаза.
Одетая женщина в спортивный костюм темно-синего цвета и черного обуви.
"Если вы узнали женщину на изображении или владеете какой-либо информацией относительно нее, просьба срочно сообщить по телефону 093 303 49 86 или на спецлинию спецлинию "102", — отмечают в полиции.
Тем временем в Харьковской области молодой человек похитил у любимой 1 млн грн и перевел их в криптовалюту. Девушка не скрывала пароль от телефона, поэтому подозреваемый мог свободно пользоваться им.
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