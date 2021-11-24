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Сбежала с места ДТП и избила копа: в Херсоне едва успокоили нетрезвую автоледи

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Сбежала с места ДТП и избила копа: в Херсоне едва успокоили нетрезвую автоледи

www.facebook.com/Патрульна поліція Херсонської області

После аварии женщина пошла пьянствовать.

В Херсоне — на пересечении улиц Перекопской и Ладычука — произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. 26-летняя водитель Mazda CX7 скрылась с места происшествия, о чем сообщил водитель "ВАЗа". Когда ее нашли и задержали патрульные, женщина напала на правоохранителя.

Об этом сообщили на странице Facebook патрульной полиции Херсонской области.

Водитель Mazda была обнаружена на улице Перекопской, где она употребляла алкоголь в компании двух товарищей. Пройти осмотр в установленном законом порядке с помощью алкотеста "Драгер" на месте или медицинском учреждении женщина отказалась.

Во время составления на нее административных материалов она агрессивно вела себя, хватала полицейского за одежду. Поэтому ее доставили в отделение полиции, где женщина начала драку и ударила полицейского в лицо несколько раз, после чего патрульного госпитализировали. Пришлось к женщине применить наручники, только после этого она успокоилась.

Теперь женщине грозят штрафы либо общественные или исправительные работы, либо административный арест от 10 до 15 суток.

Напомним , несовершеннолетняя водитель за рулем кроссовера устроила аварию в Полтавской области.  Четверо человек оказались в больнице. Это произошло в селе Малая Кохновка под Кременчугом. Компания молодых людей решила прокатиться по дороге вдоль леса. В салоне "Тойоты", кроме 17-летней водительницы, находились трое юношей 18,19 и 20 лет. На скорости машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

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