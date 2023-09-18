Сбежали благодаря системе "Путь": журналисты идентифицировали более 2000 мужчин-уклонистов

Журналисты обнаружили сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста.

Об этом говорится в материале NGL.media

На Черном рынке эта услуга стоит 3000-5000 долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов.

Кто в списке

Всего NGL.media выявило 372 таких организаций.

Рекордсменами исследования стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области – местный центр всеукраинского общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб".

Среди других, речь в частности, о таких организациях, как "Комиссию по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и "Возрождение нашей Украины", от которых уехало и не вернулось более 100 мужчин.

На сегодняшний день суд рассматривает обвинительные акты по результатам расследования в отношении трех человек: Любомира Процюка и Михаила Василика, а также Андрея Шпака, обвиняемого не только в незаконной переправке людей за границу, но и по ст. 358 УК (подлог документов). Из-за мобилизации Шпака недавно его дело выделили в отдельное производство и остановили судебное производство – то есть дело не будет рассматриваться до его демобилизации.

"Во время нового исследования мы обнаружили еще одну организацию, вероятно связанную с этой историей. Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого уехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал", - указал в сообщении.

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Кто в списке

На сегодняшний день суд рассматривает обвинительные акты по результатам расследования в отношении трех человек: Любомира Процюка и Михаила Василика, а также Андрея Шпака, обвиняемого не только в незаконной переправке людей за границу, но и по ст. 358 УК (подлог документов). Из-за мобилизации Шпака недавно его дело выделили в отдельное производство и остановили судебное производство – то есть дело не будет рассматриваться до его демобилизации.

"Во время нового исследования мы обнаружили еще одну организацию, вероятно связанную с этой историей. Благодаря информации от ЛОВА известно, что на обращениях от "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого уехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца. Но он утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал", — указал в сообщении.

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В список организаций попали и фонды "Легион Сечевых Стрельцов" и "Луч нашей надежды". Телефоны этих организаций либо отключены, либо недействительны, а никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце.

В перечне есть достаточно известные организации – например, "Фонд помощи "Движение в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским. Известно о 23 мужчинах, которые уехали от этой организации и не вернулись – и поделились этим списком с Олегом Шпуром, подписателем фонда.

Попала рейтинг и еще одна группа описанных в статье "Билеты в одну сторону" связанных волонтерских организаций - "Чистый Киев", "Байрактар", "Наши добрые дела", "Украинская гильдия активистов", "Неравнодушные граждане", " Украинский джавелин», "Общественная экологическая инициатива", "Украинские котики".

NGL.media получила копии обращений по всем 23 мужчинам и направила их Олегу Шпуру, он пообещал их проверить. Ответа на момент публикации мы так и не получили. Но если обращение от "Движения в будущее" действительно подделывали, организации следует обратиться в полицию.

Изменения после скандала

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач рассказал, что после регулярных скандалов из-за злоупотребления системой "Путь" для выезда уклонян правительство решило ввести изменения в законодательство, наработанные с учетом мнений областных военных администраций.

«Мы, как министерство, так же [как и ЛОВА] ввели обязательность электронной подписи. Очень хочется, чтобы единые правила были для всех администраций, потому что сегодня, если одна областная администрация просто введет какие-то жесткие правила, то некоторые недобродетели волонтеры просто пойдут в другую администрацию, в которых таких правил нет, – говорит Сергей Деркач.

Что предшествовало

34-летняя Наталья Муха оказалась близкой к семье главы ЛОВА Максима Козицкого. Именно она причастна к выезду через систему "Путь" почти 200 мужчин призывного возраста, так и не вернувшихся в Украину.

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